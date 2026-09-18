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▲手握多座世界冠軍的《英雄聯盟》傳奇Faker，2026名古屋亞運也再次代表韓國隊出征，且與中華隊分在同組。（圖／IG@faker）

4強高機率碰越南！中華隊力拼金牌賽

▲戰馬教練剛在 LCP 職業聯賽，率領越南隊伍 TSW 拿下冠軍，對越南選手的習性有第一手消息。（圖／取自LCP X）

🟡《英雄聯盟》亞運賽程懶人包

▲《英雄聯盟》在2026愛知・名古屋亞運小組賽分組名單。（圖／中華民國電子競技運動協會提供）

《英雄聯盟》在2026愛知・名古屋亞運小組賽分組結果正式揭曉，中華隊將與韓國、香港、印度同處 B 組，首階段就得面對陣容豪華、有 Faker 坐鎮的韓國隊，賽事將於9月29日至10月2日舉行，小組賽採 Bo1 單循環，各組前2名取得準決賽門票，淘汰賽則改採 Bo3，最終金牌戰則以 Bo5 決定冠軍。本屆名古屋亞運《英雄聯盟》共有8個國家參賽，並分成 A、B 兩組進行小組賽，中華隊所在的B組除了韓國外，還有香港與印度；A組則由越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及馬來西亞組成。名古屋亞運《英雄聯盟》，中華隊由戰馬教練（陳如治）率隊，選手包括上路陳俋錦（1Jiang）、打野余峻嘉（Junjia）、中路蔡明宏（HongQ）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助劉家豪（ShiauC）、輔助林煜恩（Woody），陣容涵蓋多名台灣電競賽場熟面孔。除了同處 B 組的韓國隊之外，戰馬說明，中華隊若要真正走到最後，越南同樣是不能忽視的對手。以賽制來看，若中華隊在 B 組拿下第二，4強賽將對決 A 組第一，目前看來高機率是越南隊，若4強就中箭落馬，將連爭奪金牌的機會都失去。在職業聯賽就執教越南戰隊 TSW 的戰馬強調，自己相當熟悉對方的戰術與遊戲策略，將把相關情報帶回中華隊，提醒選手提前做好準備，中華隊上屆拿下銀牌，「這次不希望退步」，至少要再次拿到銀牌，同時也會設法向金牌發起挑戰。：越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞：中華、韓國、香港、印度小組賽小組賽小組賽小組賽：Bo5爭奪金牌