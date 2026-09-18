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▲父親的商務信用卡未設定消費上限，且缺乏即時消費警報，導致兒子無限制消費（示意圖／NOWNEWS資料照）

信用卡沒設限 9歲童狂燒376萬

一名9歲國外男童因經營個人遊戲頻道，在短短三週內使用父親公司的商務信用卡投放 YouTube 廣告，狂燒高達11萬8千美元（約新台幣376萬元）的費用，引發社會關注，這起事件源於男童想推廣頻道影片，父親先前協助消費後未將公司卡資訊移除，最終演變成一場嚴重的家庭與職場財務危機。整起事件源自於一名從事行銷業的父親 David Sarkisyan，他在9歲兒子自創的 YouTube 頻道發布影片說明，兒子 Mike 經常觀看其他人遊玩《Minecraft》、《Roblox》，於是萌生自己經營 YouTube 的想法，因此在父親求好心切的幫忙下，創建名為「Mighty Mike Plays」的頻道。「Mighty Mike Plays」平時主要上傳《Minecraft》的遊戲內容，由於缺乏剪輯軟體、實況設備，頻道流量、觀看數始終不高，David 原以為頻道就是父子一起享受遊戲與錄製影片的回憶，想不到兒子卻希望能多點觀看次數，無奈之下，David 便決定花費20美元，替其中一支影片購買 YouTube 廣告。然而這次的廣告消費，卻因為 David 將信用卡資訊皆留在帳戶中，加上商務卡未設定消費上限，且缺乏即時消費警報，兒子後續自行建立多項廣告活動，天真的以為花更多錢就能獲得更多觀看次數，不理解數字代表真實金錢，在連續3週沒有限制的情況下，累積廣告投放金額高達11萬8千美元。整起事件直到公司主管與財務人員召開會議並出示明細，David 才驚覺事情嚴重性，他坦言是自己未設定消費限制且誤用公司卡，責任在於自己而非孩子，除了可能需從私人資金負擔高額費用外，David 也面臨被公司解僱的風險，至於男童則被沒收設備並接受嚴肅處分。事件曝光後在網路上引發討論。部分網友認為9歲的 Mike 應具備基本金錢觀念，對其不知情表示難以置信；也有人質疑整起事件是否為操作頻道流量的宣傳噱頭。此外，外界也關注商務信用卡缺乏異常消費警報的問題，認為平台與卡號安全管理皆需檢討。儘管 David 已說明並表示將暫時關閉頻道，但「Mighty Mike Plays」的流量卻在短時間內暴增，頻道訂閱數迅速達到8萬7千人，總觀看次數更突破158萬次，這起因信用卡資訊未及時移除導致的風波，又替數位時代下的家長管教與卡號安全敲響警鐘。