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▲查爾斯三世當面下令黃仁勳「管好AI」（圖／路透社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、OpenAI財務長Sarah Friar、Google DeepMind共同創辦人Demis Hassabis等AI界重量級人物，將於17日齊聚蘇格蘭，出席由英國國王查爾斯三世親自召集的AI峰會，陣仗堪稱AI界「王者集結」。綜合外媒報導，英國君主此次罕見親自出面，希望能從這群科技巨頭口中得到明確保證，確保他們一手打造的技術，未來仍在人類可控範圍之內。根據事先曝光的演講稿內容，查爾斯三世將在這場閉門會議上語重心長表示：「這個世界上那些珍視我們人類及其重要道德價值的人，正焦急地尋求各位的保證，確保我們不會失去對自身命運的掌控。」白金漢宮方面也發表聲明指出，此次峰會將聚焦討論如何「利用這項技術造福社會和自然界」。會中，查爾斯三世更將直接拋出兩大關鍵提問，考驗在場AI巨頭：「第一，如何在確保安全的前提下，充分利用AI的優勢？第二，如何建立國際合作與共識，來實現這一目標，確保沒有國家落後，而人類的未來得到保護？」字字句句，都直指外界對AI失控的深層焦慮。事實上，近來全球對AI風險的討論持續升溫，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等業界人士，先前也曾公開呼籲應放緩前沿AI模型的開發步伐，顯示就連身處第一線的技術領袖，也對AI發展速度心存警惕。這場由英國王室親自主持的AI峰會，勢必再度掀起各界對AI治理與監管的討論熱潮。