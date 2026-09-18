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美少女回歸！《電鋸甜心》經典魅力一次看





▲《電鋸甜心2》以殭屍獵人世家的啦啦隊少女茱麗葉為主角，承接原作世界觀的「正統續作」。（圖／記者張志浩攝）

前《FF15》製作人領軍！日美台團隊打造正統續作

▲《電鋸甜心2》為了符合全球玩家期待，因此組成橫跨日本、美國、台灣的跨國製作團隊。（圖／記者張志浩攝）

經典殭屍砍殺遊戲《電鋸甜心》正式宣布推出續作！智寶國際開發今（18）日登上2026東京電玩展 SEGA 舞台，正式公開自製主機遊戲《LOLLIPOP CHAINSAW電鋸甜心2 Back2Back》，同時於展場首度開放玩家試玩，遊戲預計2027年上市。《電鋸甜心》最初由日本遊戲公司 Dragami Games 於2012年推出，故事以殭屍獵人世家的啦啦隊少女茱麗葉（Juliet Starling）為主角，玩家將拿起電鋸對抗大量殭屍，作品融合80年代美式流行文化、B級電影風格與暴力砍殺元素，在當年形成相當鮮明的遊戲特色，系列累計銷量更突破150萬套。《電鋸甜心2》並非單純重製或衍生作品，而是承接原作世界觀的「正統續作」，本作由前《Final Fantasy XV》製作人田畑端領軍的日本遊戲公司 JP UNIVERSE 負責製作與開發，同時在《LOLLIPOP CHAINSAW電鋸甜心RePOP》團隊指導下，找回原作編劇結城昌弘與人物設計貓將軍參與製作。智寶國際總經理暨製作人鄧橋表示，《電鋸甜心2》為了符合全球玩家期待，因此組成橫跨日本、美國、台灣的跨國製作團隊，雖然在開發過程中的溝通與協作具有挑戰，但也讓作品特色能夠獲得延續與進化，期待未來全球同步發行後，讓更多玩家體驗新作魅力。