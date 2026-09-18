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本文重點摘要

運動部「揮汗有禮」再加碼2500萬！為何活動二度延長？

本部將政策效益由鼓勵開始運動進一步提升至鼓勵持續運動。

「揮汗有禮2.0」全新改版制度！累積制每週動起來

這次運動部把整個制度改為「累積制」，活動期間拉長為10週，累積到9週都有完成運動任務的人，才會有機會可以獲得500元的運動幣

▲運動部揮汗有禮活動繼續延長！今（17）日宣布加碼5萬份500元運動幣，活動內容也大改版採取累積制。（圖/運動部提供）

揮汗有禮加碼延長任務條件、活動時間一覽

這次加碼延長活動時間是從9月29日至12月6日

持續9週以上就可以獲得限量5萬份116年500元運動幣

「單日走路8000步」、「單日運動30分鐘以上」、「單次健走或跑步達5公里以上」等

▲這次「揮汗有禮」十週的延長活動，任務一樣是跟前兩週一樣，只不過是採取累積制，想要領到500元必須在十週累計九週以上有完成任務。（圖/揮汗有禮官網）

揮汗有禮500元是現金嗎？可以用在哪？

抽籤結果會在今年底12月31日在網站公告

預計今年底前另行公告。

揮汗有禮原本50元抵用券還能用嗎？

效期為今年12月31日晚間24時止，如果沒有使用就會被充公囉！

▲運動部「揮汗有禮」活動再延長！民眾記得如果前兩週有領到50元抵用券的話記得要在年底前使用掉，不然會充公。（圖/AI生成/記者黃韻文監製）

運動部「揮汗有禮」活動推出之後廣受好評，短短2週時間就已經花光1.5億的預算，原本民眾已經敲碗舉辦第二屆，沒想到運動部日前突然宣布：「揮汗有禮活動二度延長！」而且這次不僅是全新改版的審核制度，完成任務從領50元變成有機會一次領到500元，讓不少民眾又有動力外出運動。《NOWNEWS》也特別整理最新「揮汗有禮」活動延長懶人包，包括最新任務條件、活動期間、500元是現金嗎以及舊50元還能不能用、使用期限等資訊，讓讀者一文看懂。由於「揮汗有禮」活動本來在第一週的時候，運動部就已經先加碼5000萬、100萬份50元抵用券，但沒想到還是2週就被領光，因應活動響應熱烈，加上口碑成效非常好，已經有不少人敲碗舉辦第二屆，運動部便順應民意宣布：「感謝廣大民眾熱烈響應，雖然300萬份獎勵已經領取完畢，但運動熱情絕不中斷，」所以才有這次二度延長活動。這次二度延長的「揮汗有禮」可以說是非常聰明，因為原本活動就是規劃14週的時間，沒想到2週就花光預算，，不僅可以讓活動持續進行，也能真的鼓勵民眾「持續運動」。，總計10週的時間，民眾要在每個禮拜達成任務並且上傳截圖，，不過達成人數如果超過5萬人就會採用電腦抽籤的方式選出中獎者；任務條件就是跟前兩週活動一樣，，每週只要達成任一項就可以上傳截圖審核。這次延長加碼的500元不是發放現金，而是以運動幣的形式發放，但也可以拿去指定實體通路購買東西，算是一種抵用券的概念。至於運動幣發放時間及適用範圍，運動部則表示，如果超過5萬人，，可以用在哪裡以及何時發放，依116年運動幣政策辦理，答案是可以的！如果你前兩週活動有順利領到50元抵用券的話，即便新的加碼活動上線，都還是可以繼續使用，所以手上還有前兩週50元抵用券的民眾要記得拿去花光。