我是廣告 請繼續往下閱讀

▲友人爆料陳慕婚後幾乎都宅在家打遊戲，生活開銷多半依賴珍琳。（圖／珍琳IG@jeannine_chen）

37歲女星珍琳是節目《小姐不熙娣》的固定班底，還創辦情趣用品品牌，被封「情慾女王」。她2年前與小7歲的男星陳慕結婚，怎料近日卻傳出婚姻亮紅燈，主要是陳慕有明星包袱，不肯做普通的工作，生活開銷主要都是珍琳負擔。而夫妻倆婚後行房的次數也大大降低，珍琳說就算自己換上性感內衣，陳慕無動於衷，讓她氣炸直呼：「根本暴殄天物！」據《鏡週刊》報導，過去靠《大學生了沒》出道的陳慕，拍過台劇《我們不能是朋友》、《天巡者》，但近年幾乎沒有新的戲劇作品推出，可是有藝人包袱的他，又拉不下臉去面試普通工作，所以已經宅在家很久了。陳慕平常都在打遊戲，家庭經濟重擔全押在珍琳身上，加上陳慕個性又愛吃醋，導致珍琳壓力大，讓身邊友人都很擔心兩人的婚姻是否能維持下去。除此之外，陳慕婚後還暴肥至95公斤，夫妻性生活次數也明顯減少。珍琳就曾在節目上抱怨，兩人行房的頻率從一天2、3次降至2、3天一次，現在更是「1個月撈到1次就不錯了」，顯然婚後熱情退卻不少。珍琳甚至透露，即便她換上性感睡衣或是一絲不掛站在陳慕身旁，他還是專注在看動漫，讓珍琳氣炸直呼：「他根本暴殄天物，多少男人想看都看不到，我的肉體是全世界最好的。」而小S過去也曾開玩笑預言，珍琳與陳慕的婚姻撐不過半年，珍琳如今感慨地說：「小S說的有一半準。」她說自己結婚半年時，就曾和陳慕吵到談離婚，認為陳慕生活太過依賴他，這段婚姻隱患頗多，裂痕恐怕會越來越大。