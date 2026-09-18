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▲金音獎今年共有5,215首報名，共計109件作品入圍角逐21個獎項，其中羊駝小姐《((No wool. No hump))》專輯入圍6項，成為入圍最大黑馬。（圖／金音創作獎提供）

金音獎完整入圍名單：

第17屆金音獎入圍公布記者會昨（17）日舉辦，評審團主席由宇宙人樂團貝斯手方Q（方奎棠）擔任，今年共有5,215首報名，共計109件作品入圍角逐21個獎項，其中羊駝小姐《((No wool. No hump))》專輯入圍6項，成為入圍最大黑馬。受訪時，方Q透露因評選過程必須保密，所以團員們也都不知情，笑說：「要忙評審專輯時，行事曆上都要寫說請假之類的。」方Q透露收到金音獎邀約時，當下蠻驚訝的，同時也很感謝文化部的信任，是很棒的經驗，而今年共有超過5,000件作品報名，讓方Q直呼：「真的聽很多音樂。」不過能夠一次聽見眾多優秀作品，對他而言是非常享受的事，他也希望未來能有機會與其他創作者合作、交流，像是入圍亞洲創作獎的NAMDO CALLING等。不過宇宙人目前正忙著籌備新專輯，方Q被問到是否會感到分身乏術，對此他直呼：「還好有團員幫忙！」不過因評選過程必須全程保密，所以其他兩位團員都不知道他擔任評審這件事，方Q笑說：「要忙評審專輯時，行事曆上都要寫說請假之類的。」行蹤相當神秘，就連去年的評審團主席陳惠婷也不能討教。本屆入圍大贏家為羊駝小姐，方Q表示：「這張專輯無論成熟度或藝術表現，都超乎對一個新人的想像，尤其編曲上既有層次豐富的作品，也有僅靠簡單配器便能傳達強烈情感的歌曲，讓我在各方面都留下深刻印象。」他更強調，整個評審團都一致認同羊駝小姐這次的作品，最終促成6項入圍。【不分類型獎項】■ 最佳專輯獎《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster(製作人:王昱辰、曾國宏)《Live Without Irony》／陳穎達四重奏(製作人:陳穎達)《((No wool. No hump))》／羊駝小姐(製作人:羊駝小姐)《YUHUM》／2CHANGE(製作人:黃昱、林佳妤、顏豪)《Tumbleweed from nowhere》／羅妍婷(製作人:羅妍婷)■ 最佳樂團獎落日飛車 Sunset Rollercoaster／《QUIT QUIETLY》COLD DEW／《臺北人文地景》漂流出口／《Masonolay i Cepo’》淺堤 Shallow Levée／《沈默的鉅作》Mong Tong／《明日音》Robot Swing／《Override!》■ 最佳創作歌手獎曾國宏／《QUIT QUIETLY》羅思容／《女兒的九十九種藍——聽見零雨》羊駝小姐／《((No wool. No hump))》巴奈／《來了》羅妍婷／《Tumbleweed from nowhere》■ 最佳新人獎馬尾／《奧祕》ana／《Final Girl》羊駝小姐／《((No wool. No hump))》debloop／《Puffer Bone》高真 TRU／《ALIVE》■最佳樂手獎陳穎達／《Live Without Irony》／吉他林偉中／《Live Without Irony》／鼓組蘇郁涵／《Over The Moons》／鐵琴王品心／《Logic Code Eurorack & Drum》／模組合成器葉俊麟／《康達效應 Coanda Effect》／電貝斯、低音大提琴、打擊、大提琴、合成器Brandon Lin／《Sure As The Sun Will Rise》／電貝斯，長號洪惟農／《Override!》／吉他鄭宇泰／《氣孔生成維度》／長笛■最佳現場演出獎《《流水席》發行場：家宴》/Flowstrong《TMSX : 10 Years of Shhh》/That's My Shhh《Open Culture Foundation presents Mong Tong x XTRUX Sun Moon Darkness 明日音 Live at SUB》/Mong Tong《2026 大港開唱｜Gummy B X 陳嫺靜》/Gummy B X 陳嫺靜《聲子蟲《THE CURE》專場》/聲子蟲《HUR＋ 九人九色專場演唱會《 9 of 9 ：ARCANA CONCERT》》/C.Holly■亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）《Ore》／ena mori《KIKI》／KIKI《Melting PT.》／SHNTI《DON’T LIKE 我鍾意》／N.Y.P.D. 南洋派對《NAMDO CALLING》／NAMDO CALLING (Jung Eunhye, CADEJO, Yechan Kim)【類型音樂獎項】■ 最佳搖滾專輯獎《Masonolay i Cepo’》／漂流出口《在這裡停一下》／deca joins《最後一舞》／潑猴《忘形》／魚條《七日譚 Heptaméron》／Acid Brain 酸腦■ 最佳搖滾歌曲獎〈自種自收〉／《普通活著》／楊世暄〈深夜的巴士會開往哪裡〉／《暮夜徐行》／老王樂隊〈爛人指引〉／《忘形》／魚條〈Robot Revolution〉／《Override!》／Robot Swing〈解〉／《共振效應》／共振效應■ 最佳民謠專輯獎《Alang mu Kbayang 母親的古白楊》／一好･屴夯《Kami Kami 我們我們》／查勞．巴西瓦里《下回上去》／春麵樂隊《來了》／巴奈《春子》／雷擎■最佳民謠歌曲獎〈Alang mu Kbayang 母親的古白楊〉／《Alang mu Kbayang 母親的古白楊》／一好･屴夯〈三菜一湯〉／《普通活著》／楊世暄〈Hollywood Dream〉／《Hidden Album》／凹與山 Our Shame〈是誰〉／《來了》／巴奈〈鏡仔〉／《正來尞Zang Loiˇ Liau》／邱舒■ 最佳嘻哈專輯獎《Off the Chain》／Lizi 栗子《少年殺人事件》／蘇裔非《YUHUM》／2CHANGE《流水席》／Flowstrong《失而復得》／DCIV(柯德維)■最佳嘻哈歌曲獎〈VISION〉／《VISION》／方品融〈b.ye 畢業〉／《soul.food 靈食》／Miss Ko 葛仲珊〈給我兒子們的信〉／《失而復得》／DCIV(柯德維)〈別鬧〉／《別鬧》／吳睿朋〈520〉／《520》／熊仔■ 最佳電音專輯獎《Gazing the Shades of White (The Remixes)》／Cicada《Logic Code Eurorack & Drum》／王品心《umop ap!sdn》／undep《If this is the end, meet me in Dreamland.》／PROD_CW■最佳電音歌曲獎〈菇〉／《Logic Code Eurorack & Drum》／王品心〈ǝuo〉／《umop ap!sdn》／undep〈MUSIC SAVED MY LIFE SO DID YOU 我是電子音樂〉／《If this is the end, meet me in Dreamland.》／PROD_CW〈Balls Hit the Floor〉／《GGGG_2》／yyt〈B.A.S.I.C〉／《B3NCH PART¥¥》／A. FLYT■最佳爵士專輯獎《Live Without Irony》／陳穎達四重奏《Over The Moons》／蘇郁涵《Tumbleweed from nowhere》／羅妍婷《raymond.》／TeacheRay《Sure As The Sun Will Rise》／Falk Bonitz Rafique■最佳爵士歌曲獎〈Prioritization Suite - 2. 金錢〉／《Live Without Irony》／陳穎達四重奏〈天才與笨蛋〉／《Over The Moons》／蘇郁涵〈厭世調〉／《野臺語言》／楊易修〈On Your Side〉／《Tumbleweed from nowhere》／羅妍婷〈Ad Astra〉／《Sure As The Sun Will Rise》／Falk Bonitz Rafique■最佳節奏藍調專輯獎《Sweet Spot》／Jocelyn 9.4.0《((No wool. No hump))》／羊駝小姐《雙魚宮》／ERIKA 劉艾立《Friendly Singing Neighbor》／BRADD《Enough》／Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN■最佳節奏藍調歌曲獎〈These Days〉／《These Days》／雲端司機〈Unlock Your Soul〉／《((No wool. No hump))》／羊駝小姐〈TWO BROKEN SOULS〉／《UNLOCKED》／Haezee 黃瑋昕〈Pink & Purple〉／《Friendly Singing Neighbor》／BRADD〈Home〉／《Enough》／Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN■最佳另類流行專輯獎《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster《1997》／雲端司機《野臺語言》／楊易修《Loser.》／Karencici《讓我想起》／NIO■最佳另類流行歌曲獎〈Bluebird〉／《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster〈Awake〉／《((No wool. No hump))》／羊駝小姐〈和大安區蘇格拉底打羽球 feat.阿橘Ahhg〉／《一體多面：圓 | 一切都同時存在》／鐘奕安〈與世隔絕的怪物〉／《樹洞裡可以悲傷》／許哲珮〈指仙〉／《不小心降臨了 A_Drop》／A_Root同根生【評審團獎】蘇郁涵／《Over The Moons》【GIMA 影響力獎】台北藍調（Blue Note Taipei）及創辦人蔡輝陽