第17屆金音獎入圍公布記者會昨（17）日舉辦，評審團主席由宇宙人樂團貝斯手方Q（方奎棠）擔任，今年共有5,215首報名，共計109件作品入圍角逐21個獎項，其中羊駝小姐《((No wool. No hump))》專輯入圍6項，成為入圍最大黑馬。受訪時，方Q透露因評選過程必須保密，所以團員們也都不知情，笑說：「要忙評審專輯時，行事曆上都要寫說請假之類的。」
宇宙人方Q首任評審團主席：連團員都要保密
方Q透露收到金音獎邀約時，當下蠻驚訝的，同時也很感謝文化部的信任，是很棒的經驗，而今年共有超過5,000件作品報名，讓方Q直呼：「真的聽很多音樂。」不過能夠一次聽見眾多優秀作品，對他而言是非常享受的事，他也希望未來能有機會與其他創作者合作、交流，像是入圍亞洲創作獎的NAMDO CALLING等。
不過宇宙人目前正忙著籌備新專輯，方Q被問到是否會感到分身乏術，對此他直呼：「還好有團員幫忙！」不過因評選過程必須全程保密，所以其他兩位團員都不知道他擔任評審這件事，方Q笑說：「要忙評審專輯時，行事曆上都要寫說請假之類的。」行蹤相當神秘，就連去年的評審團主席陳惠婷也不能討教。
金音獎入圍名單出爐 羊駝小姐成大贏家
本屆入圍大贏家為羊駝小姐，方Q表示：「這張專輯無論成熟度或藝術表現，都超乎對一個新人的想像，尤其編曲上既有層次豐富的作品，也有僅靠簡單配器便能傳達強烈情感的歌曲，讓我在各方面都留下深刻印象。」他更強調，整個評審團都一致認同羊駝小姐這次的作品，最終促成6項入圍。金音創作獎頒獎典禮將於10月31日（六）晚上七點在臺北流行音樂中心舉行。
金音獎完整入圍名單：
【不分類型獎項】
■ 最佳專輯獎
《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster(製作人:王昱辰、曾國宏)
《Live Without Irony》／陳穎達四重奏(製作人:陳穎達)
《((No wool. No hump))》／羊駝小姐(製作人:羊駝小姐)
《YUHUM》／2CHANGE(製作人:黃昱、林佳妤、顏豪)
《Tumbleweed from nowhere》／羅妍婷(製作人:羅妍婷)
■ 最佳樂團獎
落日飛車 Sunset Rollercoaster／《QUIT QUIETLY》
COLD DEW／《臺北人文地景》
漂流出口／《Masonolay i Cepo’》
淺堤 Shallow Levée／《沈默的鉅作》
Mong Tong／《明日音》
Robot Swing／《Override!》
■ 最佳創作歌手獎
曾國宏／《QUIT QUIETLY》
羅思容／《女兒的九十九種藍——聽見零雨》
羊駝小姐／《((No wool. No hump))》
巴奈／《來了》
羅妍婷／《Tumbleweed from nowhere》
■ 最佳新人獎
馬尾／《奧祕》
ana／《Final Girl》
羊駝小姐／《((No wool. No hump))》
debloop／《Puffer Bone》
高真 TRU／《ALIVE》
■最佳樂手獎
陳穎達／《Live Without Irony》／吉他
林偉中／《Live Without Irony》／鼓組
蘇郁涵／《Over The Moons》／鐵琴
王品心／《Logic Code Eurorack & Drum》／模組合成器
葉俊麟／《康達效應 Coanda Effect》／電貝斯、低音大提琴、打擊、大提琴、合成器
Brandon Lin／《Sure As The Sun Will Rise》／電貝斯，長號
洪惟農／《Override!》／吉他
鄭宇泰／《氣孔生成維度》／長笛
■最佳現場演出獎
《《流水席》發行場：家宴》/Flowstrong
《TMSX : 10 Years of Shhh》/That's My Shhh
《Open Culture Foundation presents Mong Tong x XTRUX Sun Moon Darkness 明日音 Live at SUB》/Mong Tong
《2026 大港開唱｜Gummy B X 陳嫺靜》/Gummy B X 陳嫺靜
《聲子蟲《THE CURE》專場》/聲子蟲
《HUR＋ 九人九色專場演唱會《 9 of 9 ：ARCANA CONCERT》》/C.Holly
■亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）
《Ore》／ena mori
《KIKI》／KIKI
《Melting PT.》／SHNTI
《DON’T LIKE 我鍾意》／N.Y.P.D. 南洋派對
《NAMDO CALLING》／NAMDO CALLING (Jung Eunhye, CADEJO, Yechan Kim)
【類型音樂獎項】
■ 最佳搖滾專輯獎
《Masonolay i Cepo’》／漂流出口
《在這裡停一下》／deca joins
《最後一舞》／潑猴
《忘形》／魚條
《七日譚 Heptaméron》／Acid Brain 酸腦
■ 最佳搖滾歌曲獎
〈自種自收〉／《普通活著》／楊世暄
〈深夜的巴士會開往哪裡〉／《暮夜徐行》／老王樂隊
〈爛人指引〉／《忘形》／魚條
〈Robot Revolution〉／《Override!》／Robot Swing
〈解〉／《共振效應》／共振效應
■ 最佳民謠專輯獎
《Alang mu Kbayang 母親的古白楊》／一好･屴夯
《Kami Kami 我們我們》／查勞．巴西瓦里
《下回上去》／春麵樂隊
《來了》／巴奈
《春子》／雷擎
■最佳民謠歌曲獎
〈Alang mu Kbayang 母親的古白楊〉／《Alang mu Kbayang 母親的古白楊》／一好･屴夯
〈三菜一湯〉／《普通活著》／楊世暄
〈Hollywood Dream〉／《Hidden Album》／凹與山 Our Shame
〈是誰〉／《來了》／巴奈
〈鏡仔〉／《正來尞Zang Loiˇ Liau》／邱舒
■ 最佳嘻哈專輯獎
《Off the Chain》／Lizi 栗子
《少年殺人事件》／蘇裔非
《YUHUM》／2CHANGE
《流水席》／Flowstrong
《失而復得》／DCIV(柯德維)
■最佳嘻哈歌曲獎
〈VISION〉／《VISION》／方品融
〈b.ye 畢業〉／《soul.food 靈食》／Miss Ko 葛仲珊
〈給我兒子們的信〉／《失而復得》／DCIV(柯德維)
〈別鬧〉／《別鬧》／吳睿朋
〈520〉／《520》／熊仔
■ 最佳電音專輯獎
《Gazing the Shades of White (The Remixes)》／Cicada
《Logic Code Eurorack & Drum》／王品心
《umop ap!sdn》／undep
《If this is the end, meet me in Dreamland.》／PROD_CW
■最佳電音歌曲獎
〈菇〉／《Logic Code Eurorack & Drum》／王品心
〈ǝuo〉／《umop ap!sdn》／undep
〈MUSIC SAVED MY LIFE SO DID YOU 我是電子音樂〉／《If this is the end, meet me in Dreamland.》／PROD_CW
〈Balls Hit the Floor〉／《GGGG_2》／yyt
〈B.A.S.I.C〉／《B3NCH PART¥¥》／A. FLYT
■最佳爵士專輯獎
《Live Without Irony》／陳穎達四重奏
《Over The Moons》／蘇郁涵
《Tumbleweed from nowhere》／羅妍婷
《raymond.》／TeacheRay
《Sure As The Sun Will Rise》／Falk Bonitz Rafique
■最佳爵士歌曲獎
〈Prioritization Suite - 2. 金錢〉／《Live Without Irony》／陳穎達四重奏
〈天才與笨蛋〉／《Over The Moons》／蘇郁涵
〈厭世調〉／《野臺語言》／楊易修
〈On Your Side〉／《Tumbleweed from nowhere》／羅妍婷
〈Ad Astra〉／《Sure As The Sun Will Rise》／Falk Bonitz Rafique
■最佳節奏藍調專輯獎
《Sweet Spot》／Jocelyn 9.4.0
《((No wool. No hump))》／羊駝小姐
《雙魚宮》／ERIKA 劉艾立
《Friendly Singing Neighbor》／BRADD
《Enough》／Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN
■最佳節奏藍調歌曲獎
〈These Days〉／《These Days》／雲端司機
〈Unlock Your Soul〉／《((No wool. No hump))》／羊駝小姐
〈TWO BROKEN SOULS〉／《UNLOCKED》／Haezee 黃瑋昕
〈Pink & Purple〉／《Friendly Singing Neighbor》／BRADD
〈Home〉／《Enough》／Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN
■最佳另類流行專輯獎
《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster
《1997》／雲端司機
《野臺語言》／楊易修
《Loser.》／Karencici
《讓我想起》／NIO
■最佳另類流行歌曲獎
〈Bluebird〉／《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster
〈Awake〉／《((No wool. No hump))》／羊駝小姐
〈和大安區蘇格拉底打羽球 feat.阿橘Ahhg〉／《一體多面：圓 | 一切都同時存在》／鐘奕安
〈與世隔絕的怪物〉／《樹洞裡可以悲傷》／許哲珮
〈指仙〉／《不小心降臨了 A_Drop》／A_Root同根生
【評審團獎】
蘇郁涵／《Over The Moons》
【GIMA 影響力獎】
台北藍調（Blue Note Taipei）及創辦人蔡輝陽
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方Q透露收到金音獎邀約時，當下蠻驚訝的，同時也很感謝文化部的信任，是很棒的經驗，而今年共有超過5,000件作品報名，讓方Q直呼：「真的聽很多音樂。」不過能夠一次聽見眾多優秀作品，對他而言是非常享受的事，他也希望未來能有機會與其他創作者合作、交流，像是入圍亞洲創作獎的NAMDO CALLING等。
不過宇宙人目前正忙著籌備新專輯，方Q被問到是否會感到分身乏術，對此他直呼：「還好有團員幫忙！」不過因評選過程必須全程保密，所以其他兩位團員都不知道他擔任評審這件事，方Q笑說：「要忙評審專輯時，行事曆上都要寫說請假之類的。」行蹤相當神秘，就連去年的評審團主席陳惠婷也不能討教。
金音獎入圍名單出爐 羊駝小姐成大贏家
本屆入圍大贏家為羊駝小姐，方Q表示：「這張專輯無論成熟度或藝術表現，都超乎對一個新人的想像，尤其編曲上既有層次豐富的作品，也有僅靠簡單配器便能傳達強烈情感的歌曲，讓我在各方面都留下深刻印象。」他更強調，整個評審團都一致認同羊駝小姐這次的作品，最終促成6項入圍。金音創作獎頒獎典禮將於10月31日（六）晚上七點在臺北流行音樂中心舉行。
金音獎完整入圍名單：
【不分類型獎項】
■ 最佳專輯獎
《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster(製作人:王昱辰、曾國宏)
《Live Without Irony》／陳穎達四重奏(製作人:陳穎達)
《((No wool. No hump))》／羊駝小姐(製作人:羊駝小姐)
《YUHUM》／2CHANGE(製作人:黃昱、林佳妤、顏豪)
《Tumbleweed from nowhere》／羅妍婷(製作人:羅妍婷)
■ 最佳樂團獎
落日飛車 Sunset Rollercoaster／《QUIT QUIETLY》
COLD DEW／《臺北人文地景》
漂流出口／《Masonolay i Cepo’》
淺堤 Shallow Levée／《沈默的鉅作》
Mong Tong／《明日音》
Robot Swing／《Override!》
■ 最佳創作歌手獎
曾國宏／《QUIT QUIETLY》
羅思容／《女兒的九十九種藍——聽見零雨》
羊駝小姐／《((No wool. No hump))》
巴奈／《來了》
羅妍婷／《Tumbleweed from nowhere》
■ 最佳新人獎
馬尾／《奧祕》
ana／《Final Girl》
羊駝小姐／《((No wool. No hump))》
debloop／《Puffer Bone》
高真 TRU／《ALIVE》
■最佳樂手獎
陳穎達／《Live Without Irony》／吉他
林偉中／《Live Without Irony》／鼓組
蘇郁涵／《Over The Moons》／鐵琴
王品心／《Logic Code Eurorack & Drum》／模組合成器
葉俊麟／《康達效應 Coanda Effect》／電貝斯、低音大提琴、打擊、大提琴、合成器
Brandon Lin／《Sure As The Sun Will Rise》／電貝斯，長號
洪惟農／《Override!》／吉他
鄭宇泰／《氣孔生成維度》／長笛
■最佳現場演出獎
《《流水席》發行場：家宴》/Flowstrong
《TMSX : 10 Years of Shhh》/That's My Shhh
《Open Culture Foundation presents Mong Tong x XTRUX Sun Moon Darkness 明日音 Live at SUB》/Mong Tong
《2026 大港開唱｜Gummy B X 陳嫺靜》/Gummy B X 陳嫺靜
《聲子蟲《THE CURE》專場》/聲子蟲
《HUR＋ 九人九色專場演唱會《 9 of 9 ：ARCANA CONCERT》》/C.Holly
■亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）
《Ore》／ena mori
《KIKI》／KIKI
《Melting PT.》／SHNTI
《DON’T LIKE 我鍾意》／N.Y.P.D. 南洋派對
《NAMDO CALLING》／NAMDO CALLING (Jung Eunhye, CADEJO, Yechan Kim)
【類型音樂獎項】
■ 最佳搖滾專輯獎
《Masonolay i Cepo’》／漂流出口
《在這裡停一下》／deca joins
《最後一舞》／潑猴
《忘形》／魚條
《七日譚 Heptaméron》／Acid Brain 酸腦
■ 最佳搖滾歌曲獎
〈自種自收〉／《普通活著》／楊世暄
〈深夜的巴士會開往哪裡〉／《暮夜徐行》／老王樂隊
〈爛人指引〉／《忘形》／魚條
〈Robot Revolution〉／《Override!》／Robot Swing
〈解〉／《共振效應》／共振效應
■ 最佳民謠專輯獎
《Alang mu Kbayang 母親的古白楊》／一好･屴夯
《Kami Kami 我們我們》／查勞．巴西瓦里
《下回上去》／春麵樂隊
《來了》／巴奈
《春子》／雷擎
■最佳民謠歌曲獎
〈Alang mu Kbayang 母親的古白楊〉／《Alang mu Kbayang 母親的古白楊》／一好･屴夯
〈三菜一湯〉／《普通活著》／楊世暄
〈Hollywood Dream〉／《Hidden Album》／凹與山 Our Shame
〈是誰〉／《來了》／巴奈
〈鏡仔〉／《正來尞Zang Loiˇ Liau》／邱舒
■ 最佳嘻哈專輯獎
《Off the Chain》／Lizi 栗子
《少年殺人事件》／蘇裔非
《YUHUM》／2CHANGE
《流水席》／Flowstrong
《失而復得》／DCIV(柯德維)
■最佳嘻哈歌曲獎
〈VISION〉／《VISION》／方品融
〈b.ye 畢業〉／《soul.food 靈食》／Miss Ko 葛仲珊
〈給我兒子們的信〉／《失而復得》／DCIV(柯德維)
〈別鬧〉／《別鬧》／吳睿朋
〈520〉／《520》／熊仔
■ 最佳電音專輯獎
《Gazing the Shades of White (The Remixes)》／Cicada
《Logic Code Eurorack & Drum》／王品心
《umop ap!sdn》／undep
《If this is the end, meet me in Dreamland.》／PROD_CW
■最佳電音歌曲獎
〈菇〉／《Logic Code Eurorack & Drum》／王品心
〈ǝuo〉／《umop ap!sdn》／undep
〈MUSIC SAVED MY LIFE SO DID YOU 我是電子音樂〉／《If this is the end, meet me in Dreamland.》／PROD_CW
〈Balls Hit the Floor〉／《GGGG_2》／yyt
〈B.A.S.I.C〉／《B3NCH PART¥¥》／A. FLYT
■最佳爵士專輯獎
《Live Without Irony》／陳穎達四重奏
《Over The Moons》／蘇郁涵
《Tumbleweed from nowhere》／羅妍婷
《raymond.》／TeacheRay
《Sure As The Sun Will Rise》／Falk Bonitz Rafique
■最佳爵士歌曲獎
〈Prioritization Suite - 2. 金錢〉／《Live Without Irony》／陳穎達四重奏
〈天才與笨蛋〉／《Over The Moons》／蘇郁涵
〈厭世調〉／《野臺語言》／楊易修
〈On Your Side〉／《Tumbleweed from nowhere》／羅妍婷
〈Ad Astra〉／《Sure As The Sun Will Rise》／Falk Bonitz Rafique
■最佳節奏藍調專輯獎
《Sweet Spot》／Jocelyn 9.4.0
《((No wool. No hump))》／羊駝小姐
《雙魚宮》／ERIKA 劉艾立
《Friendly Singing Neighbor》／BRADD
《Enough》／Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN
■最佳節奏藍調歌曲獎
〈These Days〉／《These Days》／雲端司機
〈Unlock Your Soul〉／《((No wool. No hump))》／羊駝小姐
〈TWO BROKEN SOULS〉／《UNLOCKED》／Haezee 黃瑋昕
〈Pink & Purple〉／《Friendly Singing Neighbor》／BRADD
〈Home〉／《Enough》／Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN
■最佳另類流行專輯獎
《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster
《1997》／雲端司機
《野臺語言》／楊易修
《Loser.》／Karencici
《讓我想起》／NIO
■最佳另類流行歌曲獎
〈Bluebird〉／《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster
〈Awake〉／《((No wool. No hump))》／羊駝小姐
〈和大安區蘇格拉底打羽球 feat.阿橘Ahhg〉／《一體多面：圓 | 一切都同時存在》／鐘奕安
〈與世隔絕的怪物〉／《樹洞裡可以悲傷》／許哲珮
〈指仙〉／《不小心降臨了 A_Drop》／A_Root同根生
【評審團獎】
蘇郁涵／《Over The Moons》
【GIMA 影響力獎】
台北藍調（Blue Note Taipei）及創辦人蔡輝陽