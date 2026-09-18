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▲冼迪琦在應援舞台遭界外球擊中後，親自發文向粉絲報平安。（圖／翻攝自冼迪琦Threads@diccc0213）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters（PS女孩）」的人氣成員冼迪琦，在昨（17）日到台北大巨蛋應援時，竟被中信兄弟球員張士綸擊出的一顆界外球打到頭，讓她當場露出非常痛苦的表情，緊急由工作人員帶離應援舞台冰敷。而事後，她也發文報平安，並親自曝光傷勢，表示當時有用手背擋住，所以沒有直接擊到頭部，但手痛到直接麻掉。冼迪琦在昨日被界外球重擊後，於Threads發文報平安，她先是感謝大家關心，並表示看到有人問她為什麼聽到球飛向舞台的警示聲後，要閃來閃去，最後還被打到，她坦承是因為不敢抬頭看，所以想問其他成員球在哪，「結果…話還沒問完，球就到了。」不過好在她平常聽到界外球的警示聲時，都會有先保護頭部的習慣，「所以手背擋住了，大家可以先放心～​當下真的滿痛的、手還麻掉了一下下，但現在有冰敷已經好很多。」冼迪琦在親身經歷被球擊中的痛苦後，也對球員們在場上被觸身球打到的情況感同身受，「那個力道一定比我這個痛上十倍。」並喊話大家看到成員遇到這種情況，一定要多關心鼓勵。最後她也表示希望大家比起擔心，可以看到她開心充滿活力的樣子，「所以別擔心，明天大巨蛋見！」粉絲們看到冼迪琦親自報平安後，也都稍稍放心表示：「希望小迪沒事，大家都要平安健康的！」、「真的很難判斷，但至少有護住頭，希望快點好起來」、「好好冰敷！天啊一定嚇壞」、「看到影片嚇到了…沒事就好，明天見。」