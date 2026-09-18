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美股四大指數週四全面走揚，科技股強勢反彈，加上油價回落、美債殖利率下降，市場逐步消化聯準會（Fed）升息影響，帶動台股今（18）日開盤大漲。加權指數以46974.96點開出，上漲686.96點，漲幅1.48%，市場多頭氣氛明顯升溫。權王台積電（2330）開盤上漲20元，來到2445元，漲幅0.82%；聯發科（2454）漲90元至4590元，漲幅2%；台達電（2308）漲60元至1745元，漲幅3.56%；鴻海（2317）上漲1.5元至252元，漲幅0.6%。美股方面，道瓊工業指數上漲316.14點、漲幅0.61%，收51778.04點；標普500指數上漲85.95點、漲幅1.14%，收7637.76點；那斯達克指數上漲439.87點、漲幅1.69%，收26418.30點；費城半導體指數勁揚353.38點、漲幅3.14%，收11599.49點。台積電ADR上漲12.54美元、漲幅3%，收430.26美元，激勵台積電現貨今日開盤走高。AI與半導體族群同步走強，輝達、亞馬遜、微軟等科技股反彈，費城半導體指數大漲逾3%，成為台股今日多頭重要支撐。