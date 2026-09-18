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▲台灣大哥大在臺北文創直營門市舉辦首賣活動，並找來啦啦隊到場助陣。（圖／記者周淑萍攝）

▲台灣大哥大iPhone 18 Pro首賣「頭香」黃先生連續第三年拔得頭籌，特地從雲林北上，提前34小時在臺北文創myfone門市外搭帳篷排隊。（圖／民眾提供）

頭香先抽5400元mo幣 林之晨加碼再抽中MacBook Air

18組Apple旗艦組開抽 最高有6次機會

蘋果iPhone 18 Pro系列今（18）日正式開賣，台灣大哥大在臺北文創直營門市舉辦首賣活動，公布今年iPhone 18 Pro系列首波預約量較去年同期成長2倍，高階換機需求升溫。今年頭香哥是連排第三年的雲林黃先生，從16日晚間10時就開始排隊，最後選擇勃根地紅iPhone 18 Pro 512GB，現場更幸運抱回總價值4萬8300元的大禮。台灣大表示，今年iPhone 18 Pro系列首波預約量較去年同期成長2倍，林東閔指出，今年iPhone 18 Pro從A20 Pro晶片、散熱、記憶體頻寬到可變光圈都有升級，進一步強化AI及影像使用體驗，台灣大觀察首波預約買氣，也反映高階手機換機需求升溫。今年台灣大頭香黃先生來自雲林，自9月16日晚間10時開始排隊，今日申辦月租1399元方案，搭配勃根地紅iPhone 18 Pro 512GB。首賣現場安排「艦隊裝備升級」抽獎，黃先生一開始抽中3次抽獎機會，不過3次全部抽中mo幣，合計拿到5400元。台灣大總經理林之晨臨時宣布再加碼，結果黃先生幸運抽中MacBook Air 13吋512GB，最終獎品總價值達4萬8300元。台灣大也推出18組「Apple尊爵旗艦組」抽獎，每組價值13萬3180元，內容包括MacBook Air 15吋、iPad Pro 11吋、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5及HomePod mini。2026年12月31日前申辦指定月租1399元以上方案並搭配指定Apple產品，可獲得1次抽獎機會；若符合月租1599元以上、5年以上老客戶、10年以上老客戶、VIP，以及申辦指定300Mbps以上「好速加掛」等條件，最高可累積6次抽獎機會。活動分兩波抽獎，各送出9組，合計18組。