我是廣告 請繼續往下閱讀

Google地圖隱藏用法「一句話秒查路線」！百萬人震驚：白用30年

但發現其實只要在搜尋列輸入「從哪裡到哪裡」，系統便會自動帶入兩個地點，並顯示最快速的路線。

▲Google Maps 地圖功能已經成為現代人出門找餐廳、旅遊時不可或缺的工具。（圖／取自Pexels）

▲《NOWNEWS今日新聞》記者實測在搜尋列打上「從台北車站到台北101」，大約只要1秒鐘就能迅速顯示兩個地點的最佳路線。（圖／翻攝Google地圖）

Google地圖不只查路線！3大隱藏功能曝：單指縮放、記車位超方便

📌一、單指地圖縮放

📌二、儲存停車位置

📌三、找尋加油站或充電站

Google地圖是不少人外出查詢交通路線的實用APP，但Google地圖其實藏滿許多實用功能沒被發現。近日就有民眾表示，發現搜尋起點、目的地間的路線時，只要直接在搜尋欄輸入「地點A到地點B」一句話，就能1秒快速規畫路線，省去繁瑣的步驟，實測影片曝光吸引超過263萬人觀看，更有人感嘆「活了30年沒發現」。一名網友在Threads發文，表示最近使用Google地圖查詢路線時，意外發現隱藏用法，提到過去規劃行程，要查詢兩個地點間的行車時間與路線，通常要分別輸入起點與目的地，貼文曝光後，立馬引發廣大迴響，至今已累積超過263萬次瀏覽，一票用戶紛紛驚訝留言「發瘋，頒發給你諾貝爾發現獎」、「這篇文太受用了」、「我查地圖用30年完全沒發現過...」、「這篇貼文拯救了我，甚至在上面語音講要從哪裡到哪裡就行」、「我也是現在才知道，謝謝你好人一生平安」。根據《NOWNEWS今日新聞》記者實測，，完全不必再分開輸入。Google地圖的隱藏用法不只這些！根據三星智慧館表示，Google地圖也有3大較少人知道的用法，包括單指地圖縮放、儲存停車位置和透過放大鏡找尋加油站或充電站，吸引1.5萬人按讚感謝「非常實用！」想放大地圖不用兩隻手指拉來拉去，只要在螢幕上快速連點兩下後，第二下按住不要放開，手指往下滑就能放大、往上滑就能縮小。停好車之後，可以點所在地的藍點點，往旁邊拉可見「儲存停車位置」功能，再也不用擔心找不到車停在哪裡。在導航的過程中，如果要找尋加油站或充電站，可以點放大鏡進去沿著路線查詢，或者按右下角的使用Gemini協助搜尋。