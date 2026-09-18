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▲ 舊機搬家前務必完成五大檢查步驟，升級 iOS 與備份 LINE 防轉移卡死。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.09.18)

入手全新 iPhone 最開心的莫過於開箱那一刻，但隨之而來的「資料搬家工程」常讓不少果粉焦慮。手機裡的照片、通訊紀錄與網銀憑證若傳輸出錯，損失難以估計。《NOWNEWS今日新聞》特別整理最完整的全方位換機指南，解析目前四大主流轉移方法，並附上舊機處置與折抵管道建議，讓你輕鬆無痛迎接新手機！在正式執行資料轉移前，請務必完成以下「換機前準備清單」，避免過程發生斷線或當機卡死：：資料轉移過程耗時，建議接上電源操作。：確保舊機已更新至最新版本，減少版本落差導致傳輸失敗。：進入 LINE 設定執行「聊天紀錄備份」，並確認綁定換機密碼與帳戶。：下載 APP 與還原雲端資料均需驗證，請先核對帳密與雙重認證管道。：無線傳輸需在網路環境極度穩定且快速的地方進行。根據個人設備與資料量大小，可選擇以下四種主流資料搬家模式：將全新 iPhone 開機放在舊機旁邊，舊機螢幕會跳出提示，拿起舊機對準新機掃描藍色圖騰，輸入解鎖密碼並選擇「從 iPhone 傳送」即可。傳輸速度受 Wi-Fi 影響，若資料量大於 100GB 可能需等待較長時間。舊機先於「設定 > 個人名稱 > iCloud 備份」執行備份（Apple 提供 21 天免費臨時備份空間），新機初始設定時選擇「從 iCloud 備份還原」。還原後 App 與照片會在背景依網速陸續下載完成。將舊手機連接至電腦，使用 Finder 或 iTunes 選擇「加密本機備份」，再換接新機選擇「從 Mac 或 PC 備份還原」。雖然傳輸穩定，但僅支援全機整機打包，無法單獨挑選檔案。將舊機連電腦透過第三方軟體進行實體線高速備份，換接新機後可預覽並「選擇性」只還原特定的相簿、聯絡人或檔案，且資料不會覆蓋新機現有內容，適合想進行資料斷捨離的用戶。確認新機資料無誤後，舊手機可透過多元管道回收變現：：流程最簡易安全，最高可折抵 36,200 元。：特定機況提供 10% 加碼折抵，支援多台舊機抵一台新機。：主打 5 分鐘現場即時估價、線上轉帳領現，免去門市人際對談與排隊時間，適合追求效率的族群。：搭配門市資費專案或現場議價，往往能拿到高於官方的回收價。：舊機出售或讓渡前，務必先進入「設定 > 個人名稱」登出 Apple ID（關閉尋找我的 iPhone），再點選「一般 > 移轉或重置 iPhone > 清除所有內容和設定」，徹底格式化後即可安心交出舊機。