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洛杉磯道奇休賽季最大手筆之一，如今可能連季後賽都派不上用場。球隊以3年6900萬美元（約新台幣22億元）簽下明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz），原本期待他成為十月戰場最後一道防線，沒想到本季先後受到右手肘與頸部傷勢拖累，大聯盟16場出賽防禦率高達11.85，近期3A復健賽同樣投得跌跌撞撞。總教練羅伯斯（Dave Roberts）已公開表示，迪亞茲即使回到大聯盟也會先從低張力局面開始，能不能擠進季後賽牛棚，必須靠最後幾場表現自己爭取。迪亞茲近期在3A奧克拉荷馬市進行復健賽，原先球團預期只需要短暫調整，但他的控球問題遲遲沒有改善。5場出賽合計4.1局失6分，防禦率12.46，而且7次保送比4次三振還多；其中前一場更只投0.2局就失5分，讓球團遲遲無法放心把他直接放回高張力牛棚角色。直到最新一場復健賽，迪亞茲才終於投出1局無失分，15球有11顆好球，雖然被敲出1支二壘安打，且面對8次揮棒沒有製造任何揮空，但至少成功抓到3個出局數。道奇也因此預計讓他回到大聯盟，不過羅伯斯已明確表示，回歸後不會直接拿回終結者工作，而是必須從低張力局面重新證明自己。道奇現在評估的已經不是他能否重新當終結者，而是。羅伯斯日前直言，季後賽名單必須選擇目前「表現、天賦與整體狀況最好的投手」，雖然他個人仍傾向相信迪亞茲最終會入選，但前提是球隊必須看到足以下注的證據。羅伯斯更直接把競爭形容成「唯才是用」，強調機會本來就要靠表現爭取，「你必須贏得機會，然後你也必須拿出表現。」對一名簽下6900萬美元大約、過去3度入選明星賽的終結者而言，這番話已經透露出道奇不會再單純依照名氣與合約安排季後賽角色。迪亞茲今年的失速，也和反覆傷勢密切相關。4月他因右手肘內出現游離體接受手術，之後透露手肘裡大約有5個游離體，直到7月底才重新回到大聯盟。當時復健過程其實一度相當順利，7場小聯盟登板僅失2分並送出11次三振，讓球隊一度期待他能重新接管比賽後段。但復出後他的球威與控球始終沒有恢復到過往水準，8月又因頸部發炎再次進入傷兵名單。路透社指出，迪亞茲目前大聯盟16場出賽僅完成7次救援成功，11次救援機會中砸掉4次，防禦率11.85，和道奇季前期待的「最後一道防線」完全不是同一個版本。更麻煩的是，迪亞茲的崩盤並不是道奇唯一的後援問題。MLB官網8月就曾指出，道奇牛棚自7月10日起31場比賽合計防禦率4.66，原本羅伯斯口中範圍很大的「信任名單」，進入季末後反而愈來愈縮水。路透社也指出，道奇近期陸續召回與啟用其他投手，希望在例行賽最後階段補強牛棚深度。