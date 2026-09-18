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洛杉磯道奇隊在今（18）日擊敗辛辛那提紅人隊，近14個賽季中第13度勇奪國家聯盟西區冠軍。賽後在客場休息室的封王慶祝活動中，8月剛透過交易來到道奇的強投史庫柏（Tarik Skubal）與近期從傷兵名單復出的史奈爾（Blake Snell）兩人在享受封王香檳浴時進行了一段爆笑互動，展現出這兩位陣中王牌左投的好交情。儘管同隊的時間不長，但史庫柏與史奈爾顯然已經在切磋球技中建立了深厚的友誼。在充滿香檳與歡樂氣氛的休息室裡，兩人進行了以下這段爆笑對話：史庫柏：「這將會非常特別，這只是許多美好時刻的第一個。」史奈爾：「告訴他們這會很特別，因為你今年季後賽要和你的好兄弟一起奮戰。」史庫柏接著說：「這是我最好的朋友，他是我的小老弟。」這句「小老弟」立刻成為全場亮點，因為史庫柏今年29歲，而史奈爾已經33歲了。對著比自己大4歲的前輩稱呼小老弟，充滿了喜劇效果。事實上，自從加入道奇隊以來，史奈爾就一直扮演著休息室開心果的角色，兩人的幽默互動也為球隊的封王時刻增添了不少趣味。玩笑歸玩笑，這兩位強投在場上的實力可是大聯盟頂尖。道奇隊極有機會鎖定國聯前兩名種子，獲得首輪免戰的優勢。無論接下來的對手是誰，史庫柏與史奈爾以及山本由伸，無疑將是道奇季後賽先發輪值的絕對核心。球隊需要這兩位具備強大壓制力的左投在每次先發中拿出最佳狀態。雖然說起來容易做起來難，但兩人在去年的季後賽中都曾展現出「無法被擊中」的恐怖宰制力，這也讓外界對他們的「十月魂」充滿期待。除了投手的歡樂互動，參與了球隊近5次分區封王的明星內野手貝茲（Mookie Betts）也在賽後發表了感性聲明。貝茲本季曾因腹斜肌受傷而陷入一段時間的低潮，但在過去一個半月裡他手感逐漸加溫，目前出賽114場，繳出打擊率0.250、20發全壘打、20支二壘安打與62分打點的成績。貝茲透過隨隊記者向球迷致謝：「謝謝你們對我不離不棄。我知道這很艱難，我有時也讓情況變得困難，但謝謝你們一直站在我身邊，站在我們身邊。我們即將迎來一些『特別的東西』。」這個「特別的東西」，指的正是道奇隊劍指世界大賽三連霸的終極目標。隨著例行賽進入尾聲，道奇全隊期盼能保持健康，以最強姿態迎接季後賽的考驗。