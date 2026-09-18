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前NBA球員麥可．斯威特尼（Michael Sweetney）驚傳過世，享年43歲。NBA官方、美聯社以及他過去效力的紐約尼克、芝加哥公牛與母校喬治城大學都在今（18）日證實消息。斯威特尼於當地時間16日在紐澤西州紐瓦克貝斯以色列醫療中心離世，目前家屬與相關單位尚未公布死因。斯威特尼名列星光熠熠的2003年「NBA黃金梯次」首輪第9順位新秀。他曾在NBA征戰4個賽季，退役後不僅長期在美國大學與高中籃球基層深耕執教，更以自身經歷積極倡導運動員心理健康，驟然離世的消息傳出後，令全美籃球界與無數球迷深感震驚與不捨。在踏入職業舞台前，身高6呎8吋、體格厚實的斯威特尼曾是NCAA一級賽場上最令人頭痛的禁區巨獸。代表傳統籃球名校喬治城大學出戰的3個賽季中，斯威特尼展現出超齡的籃板保護與禁區進攻技術。大學最後兩年，他連續繳出場均「雙十」成績單：大二賽季平均可貢獻19.0分、10.0個籃板，大三更將數據推進至22.8分、10.4個籃板以及3.2次阻攻的頂級身手，曾率領喬治城闖進NCAA錦標賽16強。斯威特尼的名字依然高懸在喬治城大學校史榮譽榜前列，：887個（隊史第5）、：180次（隊史第7）以及：1750分（隊史第9）。這份極為亮眼的大學資歷，讓他在擁有詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）與安東尼（Carmelo Anthony）等未來巨星的2003年選秀大會中，於首輪第9順位被紐約尼克隊相中。進入NBA後，斯威特尼在尼克隊效力了兩個賽季，2004-05賽季曾繳出平均8.4分、5.4個籃板的代表作。隨後在2005年秋季涉及中鋒柯瑞（Eddy Curry）的跨隊交易中，他被送往芝加哥公牛隊效力兩季。在總計4年的NBA生涯中，斯威特尼共出賽233場（其中73場擔任先發），在場均15.5分鐘的上場時間內，留下6.5分、4.5個籃板的攻守紀錄。離開NBA體系後，斯威特尼並未停下對籃球的熱愛，而是轉戰海外職業聯賽，先後在波多黎各、委內瑞拉、烏拉圭與多明尼加等國聯賽效力，甚至參與過BIG3三對三聯盟，直到2017年、35歲時才正式卸下職業球員身分。退役後的斯威特尼將重心全面轉往基層籃球教育與青少年心理關懷。自2019年起，他受邀擔任紐約第3級大學耶史華大學（Yeshiva University）男子籃球隊助理教練，同時也在紐約與紐澤西的高中體系擔任教練。今年8月，他剛接任紐澤西州Golda Och Academy高中男子籃球隊總教練一職，正準備展開教練生涯的新篇章，未料生命卻在43歲時戛然而止。在球員時代，斯威特尼曾長期受到體重問題困擾，並在生涯早期經歷喪父之痛與嚴重心理重壓。他在退役後選擇坦然面對過去，數度公開分享自己當年對抗憂鬱症的心路歷程，並經常走訪各級校園向年輕運動員進行心理衛教，呼籲外界正視職業選手在高壓環境下的心理健康需求。他無私分享自身低谷經驗、鼓勵孩子勇於尋求協助的舉動，在美國體壇獲得廣泛讚譽。斯威特尼的妻子茵蒂亞（India）在社群平台上發文痛別丈夫，透露兩人相識近30年、結縭近20載，家庭與孩子始終是他生命中最重要的支柱與光芒，突如其來的離別讓全家人陷入巨大悲痛。尼克球團隨後發表聲明指出：「聽聞麥可．斯威特尼離世的消息，我們深感悲痛。麥可是一位傑出的人，他將被許多人深深懷念，我們的心與他的家人同在。」公牛球團與喬治城大學亦相繼發文致哀。耶史華大學男籃總教練史坦梅茲（Elliot Steinmetz）則感性表示，籃球界失去了一位深受愛戴的球星，而自己則失去了一位如同家人般親近的摯友，特別感念他長年為校隊學生運動員的無私付出，以及在心理健康推廣上的溫暖貢獻。