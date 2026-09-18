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▲大谷翔平因右上腕二頭肌發炎與膝蓋不適，目前仍在傷兵名單中。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在美國時間17日（台灣時間18日）以8：2擊敗辛辛那提紅人隊，勇奪國家聯盟西區冠軍，不僅達成傲人的分區5連霸，更是近14年來第13度稱霸國西。然而，在香檳浴的激情退去後，道奇隊若想挑戰繼紐約洋基與奧克蘭運動家之後，史上第三支完成世界大賽「三連霸」的球隊，眼前仍有4大嚴峻問題急需克服，其中傷兵滿營的陣容更是一大隱憂。球隊高機率將在首輪碰上亞特蘭大勇士或聖地牙哥教士，都不是好對付的對手，必須盡快將戰力調整到位，才能有把握過關。大谷翔平因右上腕二頭肌發炎與膝蓋不適，目前仍在傷兵名單中。雖然他已於15日重啟T座打擊練習，最快有望在23日以指定打擊（DH）身分回歸，但球團高層對其復出時程仍語帶保留。此外，儘管球隊曾試圖讓大谷重返投手丘，但他在8月底短暫投了約20球後，進度便宣告停滯，本季要在季後賽登板投球的機率微乎其微。若大谷無法以100%狀態在季後賽揮棒，道奇隊傲視全聯盟的進攻火力勢必將大打折扣。道奇隊的平均年齡高達30.6歲，位居大聯盟之冠。陣中年紀最大的兩名球員分別是38歲的後援投手崔南（Blake Treinen）與37歲的內野手羅哈斯（Miguel Rojas）。更令人擔憂的是，陣中多名主力皆帶傷在身，包含最可靠的重砲佛里曼（Freddie Freeman）因右膝髕骨肌腱炎被列入每日觀察名單；後援大將狄亞茲（Edwin Diaz）與外野手帕赫斯（Andy Pages）也仍在復健中。球隊近期只能將21歲的頭號新秀德保拉（Josue De Paula）緊急升上大聯盟頂替大谷的DH位置，但他在首戰開轟後便陷入大低潮。道奇隊目前預期的季後賽前4號先發為山本由伸、史庫柏（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。儘管山本本季以14勝領跑全隊，但其他3位主力皆有嚴重的傷病史。季中交易來的史庫柏曾在5月因左肘游離體清除手術缺席；史奈爾不僅也動過手肘清除手術，本季還遭遇肩部疲勞，日前（16日）先發更因鼠蹊部緊繃僅投1局就緊急退場；葛拉斯諾也曾因下背部痙攣進入60天傷兵名單。這條「玻璃輪值」能否在高強度的季後賽撐滿整個系列賽，將是教練團最頭痛的難題。道奇隊目前正極力爭取國聯前2名種子以獲得首輪輪空優勢，但他們在季後賽最有可能碰上的對手，將是亞特蘭大勇士隊或聖地牙哥教士隊。道奇隊本季面對教士雖然取得7勝3敗的優勢，但面對勇士隊卻處於1勝5敗的絕對劣勢，例行賽更曾遭到勇士橫掃。正如總教練羅伯斯（Dave Roberts）在封王慶祝時所言：「這支球隊有機會完成前所未見的偉業，但接下來的一個半月，我們必須排除一切干擾，在10月拿下11場勝利。」道奇的三連霸之路佈滿荊棘，如何克服陣容的「脆弱性」，將是他們能否笑到最後的關鍵。