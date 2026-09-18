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馬來西亞森美蘭州，爆發罕見的王室憲政危機，州政府日前宣布，現任「嚴端」（森州最高統治者稱號）端姑慕里茲（Tuanku Muhriz Tuanku Munawir）已遭撤換，並承認端姑納茲魯丁（Tuanku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar）為新任嚴端；但遭森美蘭州法律與習俗委員會（Dewan Keadilan dan Undang，DKU）強烈反對，指控州政府企圖推翻現任元首，甚至將這種行為形容為「政變」及「叛國」。事件最新進展是，馬來西亞總檢察署17日表示，州務大臣與州行政議會，沒有單方面罷黜、宣布州元首職位出缺的權力，州政府日前發布的相關聲明也不具法律效力。綜合大馬媒體報導，這場風波的核心，可以追溯至今年4月19日的一份公告，州政府方面主張，森美蘭4名傳統酋長已依照州憲法程序，決定撤換端姑慕里茲，並選出端姑納茲魯丁接任。州務大臣依斯邁拉昔17日也證實，州行政議會已一致決定接受這項公告，並要求州秘書依程序進行刊憲。然而，DKU完全否認這項說法，認為4月19日的罷黜公告，從一開始就不符合森美蘭州憲法要求，因此無效。DKU指出，州行政議會沒有權力決定州元首是否仍然在位，並透過律師指控州政府的行為，形同企圖推翻、罷黜端姑慕里茲，甚至可能構成「政變」與「叛國」。更關鍵的是，總檢察署的最新說法，也站在「州政府不能自行宣布換王」這一邊，雖然森美蘭4名傳統酋長確實具有依州憲法處理州元首去留的權力，但相關程序與適用條件都必須符合憲法規定，而目前沒有事實顯示，4月19日的程序已經完成必要要求。就在爭議持續升高之際，端姑慕里茲17日晚間從海外返回馬來西亞，在吉隆坡國際機場受到約200名支持者迎接。支持者穿著黑衣、戴著傳統帽飾，高喊「Daulat Tuanku」，向這名現任州元首表達效忠，端姑慕里茲則感謝支持者，並表示將返回王宮處理這場危機。這場風波之所以格外受矚目，也與森美蘭特殊的政治體制有關。森美蘭是馬來西亞少數保留特殊傳統王室制度的州，州元首並非單純世襲，而是由州內4大部落-雙溪芙蓉、林茂、日叻務、柔河的酋長推選出來，所以誰有權撤換州元首、相關程序是否完成，牽涉的不只是政治鬥爭，也涉及森美蘭獨特的憲政與傳統制度。目前這場王室危機已經進入法院程序。DKU表示，州務大臣與州行政議會先前宣布撤換端姑慕里茲的行為，可能違反高等法院6月發布的禁制令，因此準備對相關人士提出藐視法庭程序。總檢察署也呼籲各方，尊重目前正在審理中的司法程序，不要採取進一步行動，執行有爭議的罷黜公告。「誰才是森美蘭州元首」的爭議，隨著端姑慕里茲返國、支持者公開集結，加上州政府可能面臨藐視法庭程序，這場罕見的王室與地方政府憲政衝突，正在從政治角力，進一步演變成公開的法律攻防。