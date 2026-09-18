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《魔物獵人荒野：飛昇》經典古龍登場 TGS全球首次試玩

變更外觀不需造型券 資料片2027年發售

手機版最新宣傳片公開 隨時隨地享受狩獵樂趣

遊戲大廠卡普空在2026年東京電玩展（TGS 2026）公開《魔物獵人》系列遊戲最新資訊，其中大型資料片《魔物獵人荒野：飛昇》中，經典古龍「炎王龍」將回歸並開放現場試玩，同步揭曉免造型券免費重塑外觀等重大便利更新；手機新作《魔物獵人：旅人》也釋出最新宣傳影片，展示原創古龍「光稜龍」與4人連線狩獵玩法。卡普空日前播出「Capcom Spotlight｜TGS 2026」節目，正式公開《魔物獵人荒野：飛昇》（Monster Hunter Wilds: Ascendance）的最新資訊。官方確認《魔物獵人》系列經典古龍「炎王龍」將在本作登場，並於TGS 2026展覽現場提供全球首次公開試玩，玩家可直接組隊挑戰討伐任務。《魔物獵人荒野：飛昇》總監平岡拓朗在節目中示範全新戰鬥機制「增威動作」，以及進入增威狀態後能獲得的各項增益效果。另外，就算沒有購買《魔物獵人荒野：飛昇》，遊戲本篇也同步進行大型更新，更新內容包括無須騎乘鷹鷺龍就能快速在兩把武器之間切換；玩家在帳篷外的道具箱可直接更換裝備，並新增「獵人組合」功能，可批量修改道具與裝備組合；新增直接顯示魔物肉質（吸收傷害之弱點部位）的功能，幫助獵人更清晰地掌握狩獵目標。對於喜愛更改角色外觀的玩家們有福了，官方宣布等到《魔物獵人荒野：飛昇》資料片推出，並實施Ver.2更新後，玩家重新編輯已建立角色的外觀時，不再需要消耗「造型券」，可免費且不限次數修改；即使沒有購買資料片也能享有這項更新。配合新機制，官方預定於2026年12月3日停止在各平台商店販賣現有的獵人與隨從造型券，在新機制上線前，玩家還是可使用造型券，官方也會提供所有玩家額外獵人造型券與隨從造型券各10張，讓玩家在資料片上市前還能更換造型。預定於2026年12月4日推出的Nintendo Switch 2版則不販售造型券，玩家開始遊戲時即可直接取得獵人與隨從造型券各10張。《魔物獵人荒野：飛昇》預計於2027 年正式推出，支援PS5、Xbox Series X/S、Steam及Nintendo Switch 2平台。由卡普空授權、TiMi Studio Group開發、Garena發行的手機遊戲《魔物獵人：旅人》（Monster Hunter Outlanders），也公開TGS 2026最新宣傳影片。本作致力於在行動裝置上重現《魔物獵人》系列的標誌性武器與狩獵體驗。遊戲收錄了玩家熟悉的大劍、太刀、雙劍、大錘、長槍、重弩槍、弓等 7 種代表性武器，搭配各具特色的冒險者角色施展全新戰鬥動作。玩家可獨自探索廣闊世界，也可呼叫夥伴組成4人隊伍進行連線狩獵。遊戲中同時設計了「隨從艾路」、「隨從露塔可」與「隨從梅朵鸝」3 位個性各異的隨從陪伴冒險，並針對手機操作進行深度最佳化，讓玩家隨時隨地享受狩獵樂趣。遊戲中收錄原創古龍「光稜龍」與「融光種」，「光稜龍」全身散發耀眼光輝，宛如天空中閃耀的太陽；「融光種」則是受到特殊環境影響而產生變異的魔物們，將帶來全新冒險與挑戰。