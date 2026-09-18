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台北市長蔣萬安日前出席國際座談用英文回答問題時，因使用中文、英文交叉回答，在使用「政黨傾向」一詞時更突然脫口中文，引起網友討論。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（18）日表示，市長本身的英文能力，並非必要條件，重點還是要回歸內容。沈伯洋上午赴「南港成德市場」掃街，媒體詢問「政黨傾向」英文該怎麼說？沈伯洋秒回應，「Party affiliation」、「political affiliation」，不過，他也說，市長本身的英文能力，並非必要條件，只要能溝通，就算不是用英文，有口譯等，在國際場合還是能溝通。沈伯洋提到，回歸內容是最重要的，蔣萬安講了什麼樣的內容，「對我們來說，在國際的場合傳遞出什麼樣的訊息，我覺得這才是我們應該聚焦的點」。媒體詢問，昨天出席金仲獎活動時，蔣萬安在沈伯洋致詞時，在台下敬酒，是否覺得不被尊重？沈伯洋說，不會，通常這樣的場合，大家都會在逐桌敬酒，敬酒時，有時候會遇到一些支持者，也會想要喊「凍蒜」，「我覺得還好，這蠻常見的」。另外，「市長，你給我聽好了！」實體版，昨天在南港開講，民眾反映熱烈，沈伯洋回應，最主要是接觸市民，他一直覺得，每一個政策的提出，都應該要對準市民的需求。沈伯洋提到，一開始整理LINE上面市民給予需求，昨天除了一位松山跟一位萬華民眾之外，大部分也還是提出內湖、南港意見，且是目前資料上，沒有看到的，因此一旦有新的政策，也一樣會再提出。