我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多開賣iPhone 18 Pro熬夜排隊！民眾為買新機升級黑鑽卡

現場直接把1500元的一般會員直接升級到3000元的黑鑽卡會員。

▲記者早上直擊好市多內湖店，現場排隊人潮大約將近百人，有民眾為了提前入場，現場原地升級黑鑽卡會員。（圖/記者黃韻文攝）

實際觀察人潮，跟去年相比隊伍少一行、稍微寬鬆一些，估計將近百人，熱度沒有去年高。

iPhone 18 Pro新機超夯！5分鐘冰川藍缺貨、20分鐘幾乎賣光

1TB以及2TB的版本店員透露每間店配貨不同，內湖店只有這兩種規格。

▲好市多內湖店8時33分開放入場，5分鐘過後iPhone 18 Pro 256GB冰川藍就已經完售，隨後不到20分鐘幾乎全部機型都完售。（圖/記者黃韻文攝）

▲好市多現貨價格，內湖店只有配置256GB、512GB的版本，價格比官網便宜1501元至1951元不等。（圖/記者黃韻文攝）

iPhone 18 Pro好市多現貨價格對比官網！最多省1951元賺回年費

在好市多購買iPhone 18 Pro系列可以省下1501元至1951元不等，其中購買iPhone 18 Pro Max 512GB省最多錢，原地降價1951元

▲iPhone 18 Pro好市多開賣首日對比官網價格一圖看懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

iPhone 18 Pro系列新機今（20）日全台開賣，除了Apple官方、三大電信之外，還有好市多往年也是一個戰場，因為擁有一開賣就降價的優勢，每年都會出現不少人熬夜也要排隊的盛況。《NOWNEWS》記者今天早上前往好市多內湖店直擊，早上7點30分就已經有將近百人排隊，而且都是黑鑽卡會員，實際進入賣場查看價格，iPhone 18 Pro Max 512GB最省，買下來省下1951元，本文也來整理現貨價格資訊，帶讀者來看一年一度開賣iPhone新機的盛況。記者在早上7時30分抵達好市多內湖店，現場就已經大約有將近百人的人潮，因為今年好市多推出黑鑽卡提前入場制度，因此現場9成的人全部都是持有黑鑽卡的會員，跟往年大不相同，現場更有民眾為了搶首批開門就入場，實際採訪排隊較靠前的內行民眾就透露，台南、高雄因為配貨多競爭也蠻激烈，台南昨天下午5點就有人開始排，高雄更是有人下午3點就在排隊。內湖好市多前三名民眾則表示，大概是昨天晚上9點開始排，幾乎每年都是這樣，要搶前三的位置，差不多前一天晚上9點就要來，然後就在這裡坐上一夜。內湖店從8時33分開始掃卡進場，現場可以看到內湖店一共有2種機型以及容量可以選擇，分別是iPhone 18 Pro 256GB/512GB以及iPhone 18 Pro Max 256GB/512GB，結果記者前腳才剛踏入好市多，8時38分最夯的iPhone 18 Pro冰川藍256GB已經完售，隨後8時42分黑色256GB也完售，同步iPhone 18 Pro Max兩種容量都只剩下勃根地紅，其他全部完售；直到8時52分，iPhone 18 Pro Max所有顏色及容量完售、iPhone 18 Pro除了冰川藍以及黑色，其他還有少數現貨。仔細對比價格來看，，以下是內湖店iPhone 18 Pro現貨價格跟官網比價，如果需要更大容量的民眾，可以到每間店去詢問看看，每家門市配貨都不相同。iPhone 18 Pro 256GB官網價44900元/好市多價43399元/省下1501元iPhone 18 Pro 512GB官網價51900元/好市多價50149元/省下1751元iPhone 18 Pro Max 256GB官網價49900元/好市多價48249元/省下1651元iPhone 18 Pro Max 512GB官網價56900元/好市多價54949元/省下1951元