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杜鵑颱風明天轉向 迎風面有零星雨

▲杜鵑颱風將在明天往東北轉，台灣附近風場變成偏北風，將對迎風面帶來零星雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣晴朗 中秋連假賞月、烤肉好天氣

中央氣象署表示，今（18）日各地為多雲到晴的天氣，環境吹東北風，只有迎風面基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶爾有零星降雨，而午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨，提醒民眾，中午前後紫外線偏強，外出記得做好防曬、補充水分。第24號輕度颱風杜鵑未來將往日本南方海面移動，對台灣天氣沒有直接影響。中央氣象署預報員葉致均表示，杜鵑颱風目前在台灣東方約2300公里遠的海面上，今（18）日持續往西北方向移動，明（19）日會往東北轉，朝日本前進，約在下周一（21日）最接近日本陸地，如果在下周一有前往日本的民眾，要特別留意航班資訊。至於台灣附近的天氣，葉致均指出，今（18）日台灣仍是以東北風為主，水氣偏少，明（19）日隨著杜鵑颱風逐漸北轉，明天晚間到周日（20日）環境風場轉向偏北風為主，水氣會有稍微增加的趨勢，迎風面地區北部、東北部雨勢會稍微增加，不過水氣不會增加太多，降雨狀況也不會太明顯，南部山區則要留意午後會有陣雨發生可能。到了下周一（21日）、下周二（22日）杜鵑颱風逐漸往東北方向移動，受到台灣北方高壓影響，台灣還是吹東北風。不過到了下周三（23日）太平洋高壓逐漸出海，台灣風場環境改為吹東風，所以下周三、下周四迎風面東半部可能會有零星雨勢，不過水氣不多，中秋連假（25日到28日）各地大多為多雲到晴，只有台東、恆春半島有零星雨勢。未來一周水氣都不多，只有迎風面、午後南部山區會有降雨情況。另外，20日到22日受到杜鵑颱風影響，基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、恆春、馬祖沿海可能有長浪發生，有到海邊的民眾要留意安全。