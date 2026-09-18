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洛杉磯道奇隊在作客擊潰辛辛那提紅人隊後，正式奪下國家聯盟西區冠軍，不僅完成分區5連霸，更在過去14個賽季中驚人地收下13座分區王座，並追平亞特蘭大勇士隊保持的連14季闖進季後賽紀錄。隨著例行賽進入尾聲，這支近年大聯盟最具統治力的常勝軍，正全力朝著追平1998至2000年紐約洋基隊、甚至成為國聯史上首支「世界大賽3連霸」的歷史偉業邁進。然而，《The Athletic》、《今日美國》等美媒在盛讚這段黃金年代的同時，也一針見血地指出，超過5.2億美元的團隊薪資，並不能幫道奇隊買下統治力，這一季他們展現前所未有的脆弱一面。回顧大聯盟歷史，能在高強度競爭中維持十餘年巔峰的隊伍屈指可數。道奇隊自2013年以來，僅在2021年以1場勝差屈居舊金山巨人隊之後，其餘球季全數在國聯西區封王。總教練羅伯斯（Dave Roberts）執教11年來便斬獲了10座分區冠軍，讓這項壯舉在大聯盟看似成了「家常便飯」。自1969年實施分區賽制以來，道奇隊隊史已累積24座分區冠軍，名列全大聯盟之冠。更重要的是，在2024與2025年連莊世界大賽冠軍後，道奇隊今年有機會挑戰大聯盟26年來首見的3連霸，這正是當年洋基王朝所樹立的標竿。羅伯茲在封王演說中向全隊喊話：「我們有機會創造歷史。這不是一件容易的事，大家必須排除一切干擾，在10月拿下11場勝利！」儘管戰績依舊亮眼，包括美媒《The Athletic》與《今日美國》在內的多家外媒，皆對道奇隊本季的封王歷程給出了深刻評價——這支身價不凡的王者之師，今年顯得比以往更加脆弱。美媒分析指出，道奇隊本季包含豪華稅在內的團隊薪資預估高達5億2080萬美元，這讓他們的分區冠軍在季初看起來像是手到擒來，但金錢數字卻難以掩飾陣容上的裂痕。球隊休賽季砸下3億900萬美元引進的外野大咖塔克（Kyle Tucker）與終結者迪亞茲（Edwin Díaz），在封王戰前的合計勝利貢獻值（fWAR）僅有0.2，並未完全打出身價。道奇隊在7月至8月的大部分時間裡，進攻火力跌至聯盟後段班，甚至一度在賽季中失去比賽的熱情與樂趣。另外，道奇隊全隊平均年齡達30.6歲，高居大聯盟第一。連兩年打到11月的密集賽程，讓這批老將顯露疲態。球星貝茲（Mookie Betts）便坦言：「我們都已經30歲了，在某些時刻你確實會感受到歲月的負擔。」而且球隊的「定海神針」大谷翔平因傷進傷兵名單、先發輪值多名投手進出傷兵名單，史奈爾（Blake Snell）日前也因鼠蹊部緊繃提前退場，整季只有山本由伸一人未曾缺席輪值。顯然傷病也對這支球隊造成一些影響。