我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬聞遠扮女裝特地畫了柳葉眉搭配大紅唇，讓觀眾第一眼以為他真的是女的。（圖／翻攝自微博＠好多魚有魚好多）

▲潘毅鴻扮女裝宛如名門貴女，氣質跟眼神都很到位。（圖／翻攝自微博＠好多魚有魚好多）

由劉學義、譚松韻主演的古裝劇《蘭香如故》開播後收視屢創新高，引爆討論。不僅劇情勾人，劇中角色的妝造更是看點。其中2名男配角馬聞遠、潘毅鴻男扮女裝的造型，讓粉絲超驚豔，因為他們不只換上女裝，更被畫了精緻的妝容，氣質也刻意變得溫婉嫵媚，讓人確實一眼辨識不出男女，粉絲因此大讚：「這是最尊重觀眾智商的男扮女裝」，直呼兩人扮起女裝來，比譚松韻還美。馬聞遠在《蘭香如故》中，飾演大少奶奶趙星棠的表哥「錢少澤」，兩人本就有私情，在趙星棠嫁入林家後，更一直私下保持聯繫。為了偷情不被發現，錢少澤都會男扮女裝進入店舖與趙星棠私會，而他的女裝扮相讓觀眾眼睛為之一亮，不僅修了眉毛、剃去鬍渣，就連髮型也都梳得十分精緻，很多觀眾看到一半才發現他居然是男的，還以為自己看錯了。而如此完美的扮相，是如何被譚松韻飾演的女主角「許蘭香」識破的？原因就出在身高與腳印上，許蘭香發現他走上階梯時，一雙大腳的長度幾乎占滿整階梯子，這才推斷他是男生，猜出大少奶奶私會客兄。這一劇情解釋也被觀眾認為相當合情合理，否則以馬聞遠女裝的精緻度來看，一般人應該不會看出他是男子。劇中另一名男扮女裝的則是演員潘毅鴻，他飾演的劉學義的貼身侍衛「九皋」，為了方便進入林家後宅查案，才男扮女裝。而九皋的女裝扮相同樣十分美豔，甚至多了分溫婉氣質，他扮女裝時，還會刻意學女生放慢腳步、輕聲細語的說話，從演技到妝髮都讓觀眾不禁讚嘆太完美，站在飾演丫環的譚松韻旁邊，甚至比她還漂亮。而觀眾之所以會如此誇讚《蘭香如故》的男扮女裝，是因為以往古裝劇若有類似橋段時，多半都會演得很滑稽。女裝造型還留有超粗眉毛跟鬍渣，讓人一眼就出戲，只有劇中人物拚命裝作看不出來，一點都不合理。有的戲劇甚至會刻意醜化扮女的樣子，以為裝作娘娘腔就是像女生，反倒讓觀眾看了更加不適。但這次《蘭香如故》的男扮女裝劇情完全沒有出現這種瑕疵，也因此被劇迷推爆，紛紛留言：「這是最尊重觀眾智商的男扮女裝」、「《蘭香如故》沒把觀眾當白痴敷衍，完全看得出劇組用心」、「馬聞遠一出來，我真沒發現是男的」、「九皋怎麼可以又帥又美，比許蘭香還漂亮」。