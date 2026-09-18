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▲譚松韻演技封神，完美演出從害怕、崩潰、落淚、到自責的多層次演技。（圖／翻攝自微博）

全新古裝陸劇《蘭香如故》在本月11日開播後，火速引發高度話題。而近日在第13集中，女主角許蘭香（譚松韻 飾）為了幫大少爺林錦岐（劉學義 飾）查案，而到陌生宅邸送信。不料卻被歹徒拿刀挾持，好在林錦岐及時出手相救，其中譚松韻在演出逃跑時，手腳並用的慌張、發自內心的害怕、被嚇到哭不出聲的模樣，都讓觀眾秒入戲，直呼超心疼，並讚嘆她實在太會演。在13集的劇情中，林錦岐在調查「軍中假棉服事件」陷入僵局，丫鬟許蘭香不忍心而自告奮勇，冒險到陌生宅邸探查與送信。不料在過程中，蘭香遭歹徒拿刀挾持，好在她及時反應，拿針刺對方讓歹徒分心後，林錦岐迅速出手抓住蘭香躲開刀尖，並隨即俐落打倒歹徒。而蘭香雖然脫險，但也對剛才情景感到非常恐懼，腿軟的在地上手腳並用狼狽爬行、邊爬看到其他歹徒倒在自己面前時，還嚇到不知該如何是好，澈底崩潰的模樣，讓觀眾超入戲，因而感到非常心疼。最後蘭香躲在一堵圍牆後面，一轉眼就看到剛剛挾持自己的歹徒，就算被刀刺中快死掉，還是惡狠狠地看著自己。蘭香就算害怕，也裝作凶狠的回瞪，並直到最後才留下眼淚。之後回到府邸後，蘭香作惡夢驚醒，這才知道自己剛剛冒險送信的行為有多魯莽，回想起自己的父母，難過又自責的說：「我要是死了，我爹我媽肯定都活不下去，我不僅害死了自己，我還害死了他們。」而譚松韻這段從害怕、崩潰、落淚、到自責的演技，都讓觀眾讚嘆不已，紛紛驚呼：「那眼神裡的戲太足了，隔著螢幕都讓我跟著緊張！」、「演技絕了，很應激嚇得發抖」、「演的太好了，我頭一次看到女主角把害怕演繹的這麼到位的」、「看她演戲總能被帶進那種情緒裡。」