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Apple最新iPhone 18系列今（18）日正式開賣，BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）也同步公開與Apple合作的新歌〈New Trick〉MV，找，直接拿最新iPhone 18 Pro拍完，畫面中Rosé一下躺在草皮上、一下躺在屋頂，還有與樂團一起演唱等不同場景，無論動態畫面、光影或整體色調，成品質感幾乎看不出是用手機完成。〈New Trick〉不只拍攝方式特別，對Rosé來說也是一次明顯的情緒轉折，她接受《Vogue》訪問透露，「這首歌是在非常忙亂的一週裡寫出來的。」大概是在今年紐約Met Gala結束約2天後，與創作夥伴Amy Allen一起完成，當時她突然發現自己「最近一直沒辦法對悲傷的歌產生共鳴，也寫不出悲傷的歌」，連她自己都覺得不可思議，畢竟製作《Rosie》專輯時，她還沉浸在悲傷情緒裡，一首接一首寫個不停，結果這回2人反而寫出一首「完全不悲傷」的歌，她笑稱：「我覺得這可能是我們2個一起做過最可愛的一首歌……也許〈APT.〉才是最可愛的，不過這就交給你們來評斷吧！」從歌詞也能看出Rosé這次真的不想再陷在悲傷裡，開頭仍唱著愛情消失、夢想與情緒被攤在眼前，到了副歌卻直接把態度翻過來，面對受傷的感情，她選擇自己把破碎的心撿起來，再用「New Trick」踹開眼前的門。經紀公司THEBLACKLABEL也表示，歌曲想傳達的正是靠著只屬於自己的「新招」，跨過人生碰到的困難繼續往前走。這股轉變也是Rosé喜歡〈New Trick〉的地方，她說在錄音時很享受成為歌曲裡那個女孩，「我很喜歡自己成為那樣的女孩，在錄音室裡把那股能量釋放出來。」甚至覺得像是把那個女孩的模樣直接灌進自己身體裡，那股能量與興奮感，也讓她迫不及待想把作品分享給全世界。〈New Trick〉也是Rosé與Apple這次合作的完整成果，她先前搶先全球拿到iPhone 18 Pro拍自拍照宣傳，到這次新歌也是用iPhone 18 Pro拍完整支MV；隨著iPhone 18系列今天正式開賣，Rosé這支新作也同步公開，讓外界可以直接從成品看到iPhone 18 Pro實際拿來拍影片的各種效果。