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選戰持續升溫，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川以及民進黨台北市長參選人沈伯洋，17日晚間共同出席第25屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮晚宴，藍綠選將難得同場。不過沈伯洋上台致詞時，台下蔣萬安、李四川的支持者不斷高喊「凍蒜、凍蒜」，助選聲此起彼落，也讓正在台上致詞的沈伯洋略顯尷尬。蔣萬安昨日晚間約6點50分與李四川一同出席餐敘活動，兩人抵達後受到現場不少支持者歡迎，並先後上台致詞。待蔣、李兩人致詞結束後，沈伯洋則在晚間7點30分左右抵達現場，三人也因此短暫同場。輪到沈伯洋上台致詞時，蔣萬安與李四川則在台下逐桌敬酒，與現場群眾熱烈互動。由於蔣、李兩人的支持者眾多，兩人走到不同桌次時，不時有民眾高聲加油、要求合照，現場氣氛相當熱絡。不過就在沈伯洋致詞期間，台下頻頻傳出「蔣萬安凍蒜」、「李四川凍蒜」的歡呼聲，「凍蒜」聲甚至數度蓋過台上聲音。面對台下接連響起的助選聲，沈伯洋並未中斷致詞，仍繼續完成談話，台上台下形成強烈對比。