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繼《墨雨雲間》飾演瘋癲狠辣的「婉寧長公主」後，李夢在熱播古裝劇《蘭香如故》中再度回歸最擅長的「瘋批惡女」賽道，化身高門貴女趙星棠。她在劇中不僅公然與舊愛在藏書閣偷情，還將白花花的銀子堆成城堡，把荒誕、狠辣與破碎感融為一體。角色明明做盡壞事，觀眾卻完全討厭不起來，反而大讚她「瘋得超討喜」，成為全劇最搶眼的人物之一。趙星棠出身高門，嫁入林府後成為名義上的當家主母，外表維持著貴女的體面與驕傲，內心卻早已被長期壓抑的婚姻折磨得千瘡百孔。她與丈夫林錦岐（劉學義飾）因家族利益結合，兩人缺乏感情基礎，丈夫更長年離家，讓這段婚姻徒具形式。劇中最受討論的情節之一，便是趙星棠與表哥、同時也是昔日舊愛的角色在藏書閣私會，甚至當場被林錦岐撞見。面對秘密曝光，她沒有驚慌失措地求饒，反而以近乎挑釁的態度迎向丈夫，將多年積累的怨恨與不甘一次爆發。李夢透過眼神、語氣及肢體細節，演出趙星棠表面張狂、內心早已崩潰的狀態。觀眾看到這場戲後紛紛笑稱：「熟悉的李夢回來了！」除了藏書閣偷情，趙星棠用銀子堆城堡的畫面也成為代表性名場面。她將一顆顆銀兩整齊疊起，築成只屬於自己的小城堡，再獨自坐在其中，享受被財富包圍的感覺。看似荒謬又炫富的行為，背後卻反映出角色極度缺乏安全感的一面。對趙星棠而言，親情、愛情與婚姻都可能背叛自己，只有握在手中的銀子不會離開。她擁有令人羨慕的身分與財富，內心卻沒有一個真正能夠信任、依靠的人。李夢先前在《墨雨雲間》中飾演婉寧長公主，將角色的殘忍、偏執與悲慘過往演得極具層次，雖然是反派，人氣卻不輸主角。如今她在《蘭香如故》中再次飾演充滿爭議的惡女，卻沒有複製前作的表演方式。婉寧長公主的瘋狂帶有強烈侵略性，趙星棠則更多了一份被婚姻與家族逐漸逼至失控的疲憊。李夢獨特的文藝氣質與倦怠眼神，讓角色在狠辣之外始終保有破碎感，即使發瘋也不顯得單薄，因此讓這次作品推出就掀起不小的熱度。