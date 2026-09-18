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紐約洋基才剛迎回隊長賈吉（Aaron Judge），季後賽前卻又出現新的傷情。賈吉在對明尼蘇達雙城系列賽最終戰因右小腿緊繃提前退場，他透露其實首局就已經感覺到不適，原本還想繼續撐，但最後考量守備與跑壘可能影響球隊，決定提早離場。所幸洋基隔天正好休兵，目前球團先安排治療並觀察反應，尚未立即啟動額外檢查。賈吉這次傷勢特別受到關注，原因是他才剛結束超過3個月的傷兵期。他先前因右側肋骨壓力性骨折長期缺陣，直到9月8日前後才重新回到比賽。復出後洋基一直非常謹慎控制他的出賽量，甚至刻意安排休息日，希望讓身體循序漸進恢復。賈吉復出後打擊手感尚未完全找回，前6場只有21打數4安打、11次三振，不過對雙城系列賽首戰終於敲出復出後首轟，而且是一發飛行415英尺的3分砲，幫助洋基8：3取勝，也讓球隊正式鎖定季後賽席位。沒想到才過兩天，賈吉又在右外野守備時出現跛行狀況。總教練布恩（Aaron Boone）表示，是在第5局注意到賈吉跑動不太自然，之後才得知他其實從首局就已感到右小腿緊繃。賈吉本人則表示，希望只是重新拉高比賽強度後出現的小狀況，經過治療後能盡快重新出賽。值得注意的是，洋基3A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders隔天公布先發名單時，賈森・多明格斯（Jasson Domínguez）與Max Schuemann都照常出賽。這兩人原本都是賈吉若需要進一步休養時，最可能被叫回大聯盟補充外野深度的人選。《紐約郵報》記者Greg Joyce因此指出，兩人都出現在3A先發陣容，代表洋基至少目前沒有立即拉人頂替賈吉的計畫。這不能直接等同於賈吉傷勢沒有問題，但至少顯示球團現階段仍傾向先觀察，而不是立刻啟動傷兵名單與替補方案。目前洋基在美聯東區排名第2，戰績88勝64敗，已確定取得季後賽席位，但仍在追趕光芒，希望爭取分區冠軍與更好的季後賽種子順位。如果洋基現在再把賈吉放回傷兵名單，他幾乎會缺席例行賽剩餘大部分賽程，因此球隊很可能選擇短期少一名球員，也不願太快做出決定。