蘋果 iPhone 18 系列今日開賣，好市多（Costco）線上也引爆搶購潮！《NOWNEWS今日新聞》記者於 09:39 實測，起初 iPhone 18 Pro 僅「冰川藍 256GB」缺貨；沒想到 10 分鐘後再次查看，iPhone 18 Pro Max 的 256GB 與 512GB 全色系宣告秒殺完售！目前門市與線上均祭出折扣，線上獨家 2TB 狂省 3,300 元，官方也緊急回應後續補貨規劃。
🟡殘酷十分鐘！主流容量全色系秒殺賣光
美式賣場好市多（Costco）線上購物於開賣首日掀起爆量買氣。記者於上午 09:39 實測頁面時，iPhone 18 Pro 熱門新色「冰川藍 256GB」率先顯示售罄；然而短短 10 分鐘過後於 09:49 重新整理，iPhone 18 Pro Max 的 256GB 及 512GB 所有顏色規格已全數掛上「缺貨」標牌，買氣強勁超乎預期。
🟡好市多現場與線上價差！比官網最高省1900
相較於線上購物含運價格，好市多實體門市的現場價格更吸睛，吸引大批果粉排隊搶購。以下為好市多現場價與線上價格對比：
iPhone 18 Pro 256GB
現場價：43,399 元（官網定價 44,900 元，現省 1,501 元）
線上價：48,299 元（含運）
iPhone 18 Pro 512GB
現場價：50,149 元（官網定價 51,900 元，現省 1,751 元）
線上價：54,999 元（含運）
iPhone 18 Pro Max 256GB
現場價：48,249 元（官網定價 49,900 元，現省 1,651 元）
線上價：48,299 元（含運）
iPhone 18 Pro Max 512GB
現場價：54,949 元（官網定價 56,900 元，現省 1,951 元）
線上價：54,999 元（含運）
🟡黑卡會員搶進場！網友讚線上訂準時送到家
臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」引發廣大討論。有卡友透露為了提早一小時在早上 9 點進場搶購實體門市現貨，特別多花 1,500 元升級黑鑽卡；同時也有不少成功下單的線上購物網友曬出訂單，紛紛表示線上訂購「準時第一批收貨」，上班直接等包裹送達，完全免去現場排隊吹風之苦。
🟡大容量線上獨家販售！頂規旗艦最高省三千
雖然主流容量瞬間秒殺，好市多線上仍特別提供「線上獨家」的 1TB 與 2TB 大容量 Pro 系列現貨供會員選購。其中頂規 iPhone 18 Pro Max 2TB 好市多線上含運售價為 90,599 元，相較於蘋果官網定價 93,900 元直接省下 3,301 元；iPhone 18 Pro 2TB 售價則為 85,799 元，成為大容量需求果粉的省錢首選。
🟡沒搶到別慌！好市多官方回應後續補貨規劃
面對線上與現場熱門規格迅速遭掃空，許多沒搶到的會員關切何時會再補貨。好市多官方對此緊急做出回應：「謝謝關心與詢問，後續 Apple 系列各品項將持續依實際到貨狀況陸續陳列販售。」建議想購入主流容量的卡友無需太過焦慮，可持續密切留意好市多線上購物與實體門市的後續進貨與上架動態。
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美式賣場好市多（Costco）線上購物於開賣首日掀起爆量買氣。記者於上午 09:39 實測頁面時，iPhone 18 Pro 熱門新色「冰川藍 256GB」率先顯示售罄；然而短短 10 分鐘過後於 09:49 重新整理，iPhone 18 Pro Max 的 256GB 及 512GB 所有顏色規格已全數掛上「缺貨」標牌，買氣強勁超乎預期。
相較於線上購物含運價格，好市多實體門市的現場價格更吸睛，吸引大批果粉排隊搶購。以下為好市多現場價與線上價格對比：
iPhone 18 Pro 256GB
現場價：43,399 元（官網定價 44,900 元，現省 1,501 元）
線上價：48,299 元（含運）
iPhone 18 Pro 512GB
現場價：50,149 元（官網定價 51,900 元，現省 1,751 元）
線上價：54,999 元（含運）
iPhone 18 Pro Max 256GB
現場價：48,249 元（官網定價 49,900 元，現省 1,651 元）
線上價：48,299 元（含運）
iPhone 18 Pro Max 512GB
現場價：54,949 元（官網定價 56,900 元，現省 1,951 元）
線上價：54,999 元（含運）
臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」引發廣大討論。有卡友透露為了提早一小時在早上 9 點進場搶購實體門市現貨，特別多花 1,500 元升級黑鑽卡；同時也有不少成功下單的線上購物網友曬出訂單，紛紛表示線上訂購「準時第一批收貨」，上班直接等包裹送達，完全免去現場排隊吹風之苦。
🟡大容量線上獨家販售！頂規旗艦最高省三千
雖然主流容量瞬間秒殺，好市多線上仍特別提供「線上獨家」的 1TB 與 2TB 大容量 Pro 系列現貨供會員選購。其中頂規 iPhone 18 Pro Max 2TB 好市多線上含運售價為 90,599 元，相較於蘋果官網定價 93,900 元直接省下 3,301 元；iPhone 18 Pro 2TB 售價則為 85,799 元，成為大容量需求果粉的省錢首選。
面對線上與現場熱門規格迅速遭掃空，許多沒搶到的會員關切何時會再補貨。好市多官方對此緊急做出回應：「謝謝關心與詢問，後續 Apple 系列各品項將持續依實際到貨狀況陸續陳列販售。」建議想購入主流容量的卡友無需太過焦慮，可持續密切留意好市多線上購物與實體門市的後續進貨與上架動態。