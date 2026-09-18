我是廣告 請繼續往下閱讀

針對台北市長選舉，資深媒體人黃暐瀚將民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的「洋流」，與當年韓國瑜的「韓流」進行對比，指出兩者具有「挑戰不可能贏的地方」以及「被對手嚴重小看」等兩大相似之處，引發外界熱議。對此，沈伯洋今（18）日受訪時表示，沒有想過這樣的比較，每一次的選舉都不同；對於民調，他也提到，都是參考，不管民調數字為何，一樣要勤走基層。沈伯洋上午赴「南港成德市場」掃街，對於黃暐瀚將「洋流」、「韓流」進行對比，沈伯洋回應，沒有想過這樣的比較，每一次的選舉都不同，對他們而言，支持者的熱情，也是代表他們對於台北想要改變的心情。沈伯洋提到，對他來說，選舉就是要說服更多的人，今天之所以來到基層、走入市場，一樣是蒐集大家的意見，「我覺得這件事，在選舉是最重要的」。媒體追問，黃暐瀚稱，目前沒有看到顯著的民調拉近，內參民調部分，目前差距多少？沈伯洋說，他們還不知道，最近應該蠻多民調會出來，每一個民調，都是參考，不管民調的數字為何，一樣要勤走基層。至於台北市長蔣萬安、沈伯洋相繼將赴高雄助選，沈伯洋說，蔣萬安參與造勢活動，對他來講，不是輔選，而是他與高雄市長參選人賴瑞隆彼此加油打氣，同時他也要去體驗高雄設施；他說，他們是有計畫性，要討論政策、彼此勉勵，這才是他們最重要目的。