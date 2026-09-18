宜蘭頭城鎮公所宣布，「2026頭城煙火節」將於今（18）日、明（19）日兩天登場，連續２天都有煙火秀可以看，其中最受矚目的一大亮點，就是祭出狂炸長達1680秒、長達28分鐘的花火，號稱是全台總展演時間最長最久的地方煙火秀。
「2026頭城煙火節」將於今、明兩天的晚間18：30在宜蘭頭城大武路鄰海廣場舉行，今年的煙火節「以陽光、榮耀、希望、圓夢」４大主題規劃，頭城鎮公所也透露，煙火時長多達1680秒（28分鐘），而無人機燈光秀規模也再度升級，從去年的200台增加至250台無人機，預計帶來結合璀璨花火、壯觀無人機與震撼音樂的視覺饗宴。
頭城鎮公所並提到，今年活動也同樣有規劃美食市集，邀請各地夜市知名攤商進駐，帶來各種經典美食與特色小吃。頭城鎮公所日前有開放免費索票，持紙本或電子票券到現場可兌換限定紀念品，不過門票因為數量有限已經索取完畢，但是沒索取到的民眾依舊可以進場。
🟡「2026頭城煙火節」主要資訊：
日期：2026年9月18日~9月19日
時間：18:30起
地點：頭城大武路鄰海廣場
門票：免費進場
官網資訊：頭城鎮公所
🟡「2026頭城煙火節」直播平台：
頭城煙火節YouTube
🟡「2026頭城煙火節」交通指南：
📍搭公車：
⏹︎1766、紅1公車至「頭城國小」站 → 步行 9 分鐘 → 抵達頭城鎮大武路，煙火節會場。
⏹︎搭綠19台灣好行東北角海岸線至「頭城」站 下車→ 步行 12 分鐘 → 抵達頭城鎮大武路。
⏹︎搭綠18台灣好行壯圍沙丘線、頭城山線、頭城海線至「大坑協天宮」站 → 步行 9 分鐘 → 抵達頭城鎮大武路。
📍搭火車+公車：
搭台鐵至「頭城車站」→ 步行 2 分鐘至「頭城火車站(頭城鎮公所)」 站，轉搭頭城海線公車至「大坑協天宮」站 → 步行 9 分鐘 → 抵達頭城鎮大武路，煙火節會場。
📍自行開車（停車場）：
協天營業所停車場(宜蘭縣頭城鎮)
頭城忠僕停車場
Times 全聯宜蘭頭城青雲店停車場
🟡「2026頭城煙火節」交通管制：
頭城鎮公所發布交通管制訊息，本所免費接駁巴士（山線）及社福專車（海線）於活動期間下午班次，暫停停靠「大坑協天宮」站、「大坑中興宮」站。9月19日（星期六）舉辦「二結王公廟南北巡遶境」活動，當日早上暫停停靠「頭城行政中心」站,造成不便,敬請見諒。
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頭城鎮公所並提到，今年活動也同樣有規劃美食市集，邀請各地夜市知名攤商進駐，帶來各種經典美食與特色小吃。頭城鎮公所日前有開放免費索票，持紙本或電子票券到現場可兌換限定紀念品，不過門票因為數量有限已經索取完畢，但是沒索取到的民眾依舊可以進場。
🟡「2026頭城煙火節」主要資訊：
日期：2026年9月18日~9月19日
時間：18:30起
地點：頭城大武路鄰海廣場
門票：免費進場
官網資訊：頭城鎮公所
🟡「2026頭城煙火節」直播平台：
頭城煙火節YouTube
🟡「2026頭城煙火節」交通指南：
📍搭公車：
⏹︎1766、紅1公車至「頭城國小」站 → 步行 9 分鐘 → 抵達頭城鎮大武路，煙火節會場。
⏹︎搭綠19台灣好行東北角海岸線至「頭城」站 下車→ 步行 12 分鐘 → 抵達頭城鎮大武路。
⏹︎搭綠18台灣好行壯圍沙丘線、頭城山線、頭城海線至「大坑協天宮」站 → 步行 9 分鐘 → 抵達頭城鎮大武路。
📍搭火車+公車：
搭台鐵至「頭城車站」→ 步行 2 分鐘至「頭城火車站(頭城鎮公所)」 站，轉搭頭城海線公車至「大坑協天宮」站 → 步行 9 分鐘 → 抵達頭城鎮大武路，煙火節會場。
📍自行開車（停車場）：
協天營業所停車場(宜蘭縣頭城鎮)
頭城忠僕停車場
Times 全聯宜蘭頭城青雲店停車場
🟡「2026頭城煙火節」交通管制：
頭城鎮公所發布交通管制訊息，本所免費接駁巴士（山線）及社福專車（海線）於活動期間下午班次，暫停停靠「大坑協天宮」站、「大坑中興宮」站。9月19日（星期六）舉辦「二結王公廟南北巡遶境」活動，當日早上暫停停靠「頭城行政中心」站,造成不便,敬請見諒。