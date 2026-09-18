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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月18日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 48 27-21-0 0.563 - 2 樂天桃猿 45 25-20-0 0.556 0.5 3 統一獅 47 25-22-0 0.532 1 4 味全龍 46 22-24-0 0.478 4 5 台鋼雄鷹 46 20-26-0 0.435 6 5 富邦悍將 46 20-26-0 0.435 6

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月18日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 106 61-45-0 0.575 - 2 統一獅 106 54-51-1 0.514 6.5 3 富邦悍將 106 54-52-0 0.509 7 4 台鋼雄鷹 106 50-55-1 0.476 10.5 5 樂天桃猿 105 49-54-2 0.476 10.5 6 中信兄弟 107 47-58-2 0.448 13.5

▲統一獅持續交手中信兄弟，推出洋投獅帝芬先發交手勝騎士。（圖／統一獅提供,2026.4.18）

▲樂天桃猿交手富邦悍將，由艾菩樂掛帥對決悍里歐。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.7）

▲味全龍今日持續交手台鋼雄鷹，推出聯盟防禦率王蔣銲先發。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共3場比賽，龍頭中信兄弟與統一7-ELEVEn獅持續在臺北大巨蛋進行「傳統一戰」，由勝騎士（Mario Sanchez）交手獅帝芬（Jackson Stephens）；樂天桃猿續戰富邦悍將，艾菩樂（Tyler Eppler）掛帥戰悍里歐（A.J. Candelario）；台鋼雄鷹繼續踢館味全龍，陳正毅先發對決蔣銲（John Gant）。兄弟目前暫居龍頭，獅隊排名第3，今日雙方持續交手，兄弟若想鞏固龍頭，此役必須獲勝；桃猿目前暫居第2名，若能擊退悍將，仍有機會重返龍頭。🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35兄弟目前排名第1，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽21場，拿下9勝7敗，防禦率3.10。投勝騎士本季與獅隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.25。獅隊目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽19場，拿下8勝8敗，防禦率2.70。獅帝芬本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率6.75。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前並列第5，今日推出洋投悍里歐先發，本季出賽4場，拿下1勝2敗，防禦率4.95。悍里歐本季與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率6.00。桃猿目前排名第2，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽20場，拿下4勝8敗，防禦率3.12。艾菩樂本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.52。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名第4，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽18場，拿下8勝2敗，防禦率1.35。蔣銲本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.09。雄鷹目前並列第5，今日由土投陳正毅掛帥，本季出賽7場，無勝敗紀錄，防禦率5.82。陳正毅本季尚未與龍隊交手，2024年曾交手3場，對戰防禦率36.00。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：25度至26度降雨機率：0%📍新莊球場（室外球場）氣溫：25度至27度降雨機率：0%📍天母球場（室外球場）氣溫：25度至26度降雨機率：10%