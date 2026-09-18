中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共3場比賽，龍頭中信兄弟與統一7-ELEVEn獅持續在臺北大巨蛋進行「傳統一戰」，由勝騎士（Mario Sanchez）交手獅帝芬（Jackson Stephens）；樂天桃猿續戰富邦悍將，艾菩樂（Tyler Eppler）掛帥戰悍里歐（A.J. Candelario）；台鋼雄鷹繼續踢館味全龍，陳正毅先發對決蔣銲（John Gant）。《NOWnews》整理出9月18日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月18日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月18日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居龍頭，獅隊排名第3，今日雙方持續交手，兄弟若想鞏固龍頭，此役必須獲勝；桃猿目前暫居第2名，若能擊退悍將，仍有機會重返龍頭。
兄弟持續交手獅隊 勝騎士掛帥戰獅帝芬
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名第1，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽21場，拿下9勝7敗，防禦率3.10。投勝騎士本季與獅隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.25。
獅隊目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽19場，拿下8勝8敗，防禦率2.70。獅帝芬本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率6.75。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿續戰悍將 艾菩樂對決悍里歐先
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前並列第5，今日推出洋投悍里歐先發，本季出賽4場，拿下1勝2敗，防禦率4.95。悍里歐本季與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率6.00。
桃猿目前排名第2，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽20場，拿下4勝8敗，防禦率3.12。艾菩樂本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.52。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
雄鷹持續踢館龍隊 陳正毅對決蔣銲
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第4，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽18場，拿下8勝2敗，防禦率1.35。蔣銲本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.09。
雄鷹目前並列第5，今日由土投陳正毅掛帥，本季出賽7場，無勝敗紀錄，防禦率5.82。陳正毅本季尚未與龍隊交手，2024年曾交手3場，對戰防禦率36.00。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/18中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：25度至26度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：25度至27度
降雨機率：0%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：25度至26度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月18日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|48
|27-21-0
|0.563
|-
|2
|樂天桃猿
|45
|25-20-0
|0.556
|0.5
|3
|統一獅
|47
|25-22-0
|0.532
|1
|4
|味全龍
|46
|22-24-0
|0.478
|4
|5
|台鋼雄鷹
|46
|20-26-0
|0.435
|6
|5
|富邦悍將
|46
|20-26-0
|0.435
|6
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|106
|61-45-0
|0.575
|-
|2
|統一獅
|106
|54-51-1
|0.514
|6.5
|3
|富邦悍將
|106
|54-52-0
|0.509
|7
|4
|台鋼雄鷹
|106
|50-55-1
|0.476
|10.5
|5
|樂天桃猿
|105
|49-54-2
|0.476
|10.5
|6
|中信兄弟
|107
|47-58-2
|0.448
|13.5
兄弟持續交手獅隊 勝騎士掛帥戰獅帝芬
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名第1，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽21場，拿下9勝7敗，防禦率3.10。投勝騎士本季與獅隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.25。
獅隊目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽19場，拿下8勝8敗，防禦率2.70。獅帝芬本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率6.75。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前並列第5，今日推出洋投悍里歐先發，本季出賽4場，拿下1勝2敗，防禦率4.95。悍里歐本季與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率6.00。
桃猿目前排名第2，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽20場，拿下4勝8敗，防禦率3.12。艾菩樂本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.52。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第4，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽18場，拿下8勝2敗，防禦率1.35。蔣銲本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.09。
雄鷹目前並列第5，今日由土投陳正毅掛帥，本季出賽7場，無勝敗紀錄，防禦率5.82。陳正毅本季尚未與龍隊交手，2024年曾交手3場，對戰防禦率36.00。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：25度至26度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：25度至27度
降雨機率：0%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：25度至26度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。