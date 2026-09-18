中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共3場比賽，龍頭中信兄弟與統一7-ELEVEn獅持續在臺北大巨蛋進行「傳統一戰」，由勝騎士（Mario Sanchez）交手獅帝芬（Jackson Stephens）；樂天桃猿續戰富邦悍將，艾菩樂（Tyler Eppler）掛帥戰悍里歐（A.J. Candelario）；台鋼雄鷹繼續踢館味全龍，陳正毅先發對決蔣銲（John Gant）。《NOWnews》整理出9月18日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍賽果與戰績走勢

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月18日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 中信兄弟 48 27-21-0 0.563 -
2 樂天桃猿 45 25-20-0 0.556 0.5
3 統一獅 47 25-22-0 0.532 1
4 味全龍 46 22-24-0 0.478 4
5 台鋼雄鷹 46 20-26-0 0.435 6
5 富邦悍將 46 20-26-0 0.435 6
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月18日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 106 61-45-0 0.575 -
2 統一獅 106 54-51-1 0.514 6.5
3 富邦悍將 106 54-52-0 0.509 7
4 台鋼雄鷹 106 50-55-1 0.476 10.5
5 樂天桃猿 105 49-54-2 0.476 10.5
6 中信兄弟 107 47-58-2 0.448 13.5
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居龍頭，獅隊排名第3，今日雙方持續交手，兄弟若想鞏固龍頭，此役必須獲勝；桃猿目前暫居第2名，若能擊退悍將，仍有機會重返龍頭。

兄弟持續交手獅隊　勝騎士掛帥戰獅帝芬

🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35

兄弟目前排名第1，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽21場，拿下9勝7敗，防禦率3.10。投勝騎士本季與獅隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.25。

獅隊目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽19場，拿下8勝8敗，防禦率2.70。獅帝芬本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率6.75。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網

有線電視：緯來電視網

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅持續交手中信兄弟，推出洋投獅帝芬先發交手勝騎士。（圖／統一獅提供,2026.4.18）
▲統一獅持續交手中信兄弟，推出洋投獅帝芬先發交手勝騎士。（圖／統一獅提供,2026.4.18）
桃猿續戰悍將　艾菩樂對決悍里歐先

🟡新莊賽事、開賽時間18：35

悍將目前並列第5，今日推出洋投悍里歐先發，本季出賽4場，拿下1勝2敗，防禦率4.95。悍里歐本季與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率6.00。

桃猿目前排名第2，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽20場，拿下4勝8敗，防禦率3.12。艾菩樂本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.52。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿交手富邦悍將，由艾菩樂掛帥對決悍里歐。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.7）
▲樂天桃猿交手富邦悍將，由艾菩樂掛帥對決悍里歐。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.7）
雄鷹持續踢館龍隊　陳正毅對決蔣銲

🟡天母賽事、開賽時間18：35

龍隊目前排名第4，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽18場，拿下8勝2敗，防禦率1.35。蔣銲本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.09。

雄鷹目前並列第5，今日由土投陳正毅掛帥，本季出賽7場，無勝敗紀錄，防禦率5.82。陳正毅本季尚未與龍隊交手，2024年曾交手3場，對戰防禦率36.00。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍今日持續交手台鋼雄鷹，推出聯盟防禦率王蔣銲先發。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
▲味全龍今日持續交手台鋼雄鷹，推出聯盟防禦率王蔣銲先發。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
❗️9/18中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：25度至26度

降雨機率：0%

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：25度至27度

降雨機率：0%

📍天母球場（室外球場）

氣溫：25度至26度

降雨機率：10%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...