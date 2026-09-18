我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北市立動物園昨日下午16點55分，保育員通報發現非洲動物區2隻雄性黑猩猩「娃智」(11歲)、「小強」(44歲)離開原活動場，分別跑到鄰近獅子廊道對面長頸鹿的小活動場樹叢上，以及前往母黑猩猩群活動場探視。園方接獲保育員通知，立即啟動緊急應變機制，比照日常演練模式，由非洲區同仁持續追蹤動物及回報定位、其他各區保育員於17時快速拉起雙層封鎖線，獸醫攜帶麻醉相關器材與藥品趕赴現場，共同進行動物圍捕及麻醉處置，另請園區保全人員協助完成遊客疏散及現場管制。獸醫團隊於傍晚17時28分、17時40分先後順利將「小強」及「娃智」麻醉帶回動物醫療中心檢查，經檢查身體皆無大礙後，已由保育員帶回非洲動物區照顧，目前動物整體狀況良好，將持續觀察其健康狀況。臺北市立動物園昨天下午保育員在進入黑猩猩作業區工作時，發現動物自戶外活動場竄入室內走廊，往後門的方向前進並撞開門跑出戶外，保育員趕緊先關閉後門，阻攔其他黑猩猩再往戶外移動的可能性，但黑猩猩父子倆「小強」與「娃智」已經離家。在保育員通報呼叫請求支援後，緊急啟動動物防逃措施。從下午4點55分通報發生黑猩猩離開活動場事件，到下午5時28分、40分時已將黑猩猩「小強」和「娃智」麻醉後帶回，結束這場短暫的黑猩猩離家出走事件。兩隻黑猩猩經麻醉捕捉後，隨即送往動物醫療中心進行健康檢查，包括檢傷、基本理學檢查、血液檢查及X光影像檢查。目前兩隻個體血液檢查結果均未見明顯異常。黑猩猩「小強」的胸腔X光檢查未見明顯急性異常，肺部呈現輕微慢性變化，初步評估可能與其高齡有關，後續將持續追蹤。獸醫團隊在完成兩隻黑猩猩的檢查及必要處置後，就將牠們送回室內舍休息，持續觀察其恢復情形與整體健康狀況。動物園每年會不定期舉辦動物防逃演練及各項技術練習，包含獸醫師吹箭的能力、各個動物館區接獲通報後的行動、路線以及人員必須攜帶的捕捉工具等設備（例如無線電對講機、防身木棍、帆布、圍網、捕獸網、甚至安撫動物的食物等），演練的當下有時也會邀請現場遊客客串成臨時演員參與演練，在歷次演練之後還會進一步檢討過程。9月17日的2隻黑猩猩出走事件，同住的2隻黑猩猩父子並非從戶外活動場跑出來，而是從保育員平時進出的門走出來。黑猩猩父子倆雖然一起離開獸舍，卻各自奔向自己感興趣的目標，像是黑猩猩「小強」前往母猩猩群探視一圈後又回到原來居住的獸舍附近，黑猩猩「娃智」則是好奇跑到獅子廊道對面的樹上，還曾經坐在掛有長頸鹿食槽的高柱上，一度讓長頸鹿因陌生動物突然出現而受到驚擾集體奔跑。園方表示非洲動物區近期正在施作工程，這2日正好因電力問題，有外部維修工作人員進入作業區，以至於平常不對外開放的大門（後門）僅關閉無上鎖，而給了黑猩猩「撞開門」出走的機會，園方將會再自行檢討管理上的疏漏及需補強精進之處。