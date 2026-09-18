我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱爾西（左）去年和泰勒絲（右）求婚成功，兩人7月舉行世紀婚禮。（圖／翻攝自泰勒絲IG@taylorswift）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的球星丈夫崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）竟成為巨額投資詐騙的受害者，美國密蘇里州聯邦檢方日前在一起涉及金額高達3500萬美元（約新台幣11億元）的龐氏騙局判刑庭上，證實凱爾西正是受害的投資人之一。該案主謀賈瓦哈（Siddharth Jawahar）因電信詐欺罪名成立，遭法院判處11年聯邦監禁，並須支付逾3135萬美元（約新台幣10億元）的賠償金。根據聖路易斯當地媒體與法庭資訊，現年38歲的賈瓦哈為投資公司Swiftarc Capital LLC的創辦人。他在2016年至2023年間向至少64名投資者吸金超過3500萬美元，聲稱將進行專業投資，實際卻僅把約1000萬美元投入標的。當該筆單一投資大幅貶值後，賈瓦哈非但沒有如實告知客戶，反而隱瞞虧損、偽造持續獲利假象，並拿新投資人的資金償還早期投資人，形成典型的「龐氏騙局」。檢方指控，賈瓦哈挪用大筆客戶資金來維持個人奢華生活，包含搭乘私人飛機、入住高級飯店、進行高檔餐飲消費以及加入私人俱樂部等。賈瓦哈已於今年1月承認3項電信詐欺罪名，並由美國地區法官判處11年有期徒刑。在這起受害者多達數10人的詐欺案中，體育圈也受到相當波及。除了NFL堪薩斯城酋長隊近端鋒凱爾西被檢察官在法庭上點名為受害人外，過去報導也指出，NBA球員蓋瑞·哈里斯（Gary Harris）、提姆·哈達威二世（Tim Hardaway Jr.）及梅森·普拉姆利（Mason Plumlee）等人均曾投資賈瓦哈旗下基金，泰勒絲與凱爾西自2023年走近並公開戀情以來，一舉一動都是全球矚目焦點，兩人於2025年8月宣布訂婚、2026年7月正式舉行婚禮。當時地點選在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden, MSG），泰勒絲特意封街，造成轟動。而這場「世紀婚禮」究竟花了多少錢？外界估算費用約在2000萬至3000萬美元之間（約新台幣6.5億至9.8億元），相當驚人，且疑似多由泰勒絲支出，加上這次的詐騙案曝光，讓凱爾西的財力備受討論。據悉他在NFL球隊的年薪約1712萬美元（約新台幣5.4億元）。