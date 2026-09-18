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國民黨新北市長參選人李四川日前出席鶯歌活動致詞時，蘇巧慧父親、行政院長前院長蘇貞昌率大隊人馬進場，且對李四川拍肩，引起藍營批評。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（18）日受訪時回應，這些自然的動作，畫面都有顯示出來，真的不必斷章取義、扭曲事實。蘇巧慧上午前往五股賀聖宮，出席「五股三庄聯境迓鬧熱文化季」遶境活動。對於拍肩行為引起討論，媒體詢問，民進黨市議員卓冠廷貼影片回應，李四川也拍他肩膀六下，是否認為對手拿家人做文章？蘇巧慧說，卓冠廷昨天已經把時間軸還原很清楚，蘇貞昌就是照表定時間到，副市長李四川則是提前，所以兩個人在場上相遇很自然。蘇巧慧提到，大家相遇之後會有一些動作，也是非常普通的動作，像李四川拍了卓冠廷肩膀，卓也說「這沒什麼」，「所以我想這些自然的動作，畫面都有顯示出來，其實真的不必斷章取義、扭曲事實」。蘇巧慧強調，選舉還是應該用正面、陽光的態度，向大家報告政見願景，若選戰能夠維持講政見、講願景，正面、陽光的態度，這也是新北市民想要看到的。另外，日本學者小笠原分析，年底選戰的關鍵是新北市，也認為蘇巧慧在民調上，已經和對手李四川是有勢均力敵的狀況。蘇巧慧說，各項民調都會參考，也非常重視小笠原教授的民調分析。蘇巧慧說，選戰最後70天，他會繼續保持目前的趨勢，因為大家看得到，現在真的有越來越多的市民站出來說，「蘇巧慧談政見、談願景」，對新北市的未來確實是更有想像、更有幫助，大家希望這個城市能夠升級；至於議員候選人們，要連任的、希望能夠加入服務的，也都是保持同樣的態度。