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▲半島酒店新措施，最早可以6點起辦理入住，最晚退房則可延至晚間10點，但最多可住滿19個小時。（圖／半島酒店提供）

曼谷海關大樓朗廷酒店將於年底開幕 餐廳陣容出爐

▲曼谷海關大樓朗廷酒店將於年底開幕，建築外觀由泰國建築師 Smith Obayawat 操刀設計。（圖／曼谷海關大樓朗廷酒店提供）

半島酒店集團向台灣旅客宣布擴大新措施，推出特色禮遇「半島時間」，房客可選擇於入住當日清晨6點起辦理入住，並於退房日延至晚間10點退房，最多可為旅程增加19個小時，目前已在全球12家半島酒店全面推行。半島酒店表示，集團思考的是，如何更貼近全球旅客的行程。因此旅客只要是透過半島酒店集團官方網站或指定旅遊合作夥伴預訂客房，即可選擇於入住當日清晨6 點起辦理入住，並於退房日延至晚間10點退房，最多可為旅程增加19 個小時，讓旅客更從容地享受飯店設施與目的地風光。香港上海大酒店有限公司營運總裁羅瑞思（Gareth Roberts）表示：「我們希望透過『半島時間』，為當代奢華旅客重新定義時間，讓他們不再受到制式入住與退房時間的限制，能夠掌握旅程中的每一個珍貴時刻。旅客可以自在享受重要時光，也能隨興安排行程，以更從容、不受拘束的方式體驗旅程。」另外，朗廷酒店集團則是宣布，預計於今年12月盛大開幕的曼谷海關大樓朗廷酒店（The Langham, Custom House, Bangkok），將匯聚全新餐飲陣容。酒店將匯聚多元餐飲體驗，包含當代泰式餐廳 Roi Chak Sam；全天候餐廳 The Cotton Room，供應早餐、朗廷經典英式下午茶，以及現代印度風味午晚餐；朗廷備受讚譽的粵菜食府「唐閣」；以及坐擁開闊河景、集結多個特色空間於一體的調酒吧 Crowntail。餐飲陣容也堪稱華麗，資歷橫跨國際知名酒店、餐廳與全球各大活力都市。曾帶領餐廳 Le Du 於 2023 年榮獲《亞洲 50 最佳餐廳》榜首的主廚 Thitid "Ton" Tassanakajohn 將領銜 Roi Chak Sam；曼谷米其林二星餐廳 Gaa 創辦人兼主廚 Garima Arora 將為 The Cotton Room 注入獨到的料理美學；主廚林國平則將執掌「唐閣」，把其於香港朗廷酒店米其林三星「唐閣」的豐富經驗帶到曼谷。朗廷酒店也提到，餐飲空間坐落於海關大樓及其相鄰的歷史建築之中，將巧妙融合歷史底蘊、工匠精神與獨特氣韻，形塑出迷人的空間氛圍。