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▲運動部於臺鐵臺北、臺中、高雄、花蓮等北中南東四大重要車站，同步刊登大面積的亞運選手應援廣告。（圖／運動部提供）

▲臺北車站刊登亞運應援廣告，為選手加油。（圖／運動部提供）

迎接2026年日本愛知・名古屋亞洲運動會（9月19日至10月4日）及亞洲帕拉運動會（10月18日至24日）的到來，為凝聚全民應援力量，運動部特別攜手臺鐵公司，自今年9月19日起至10月24日期間，推出限時限量的「TEAM TPE應援便當」，將應援心意化為一道道料理，邀請全國民眾用行動為臺灣代表隊選手加油打氣。本次推出的「TEAM TPE應援便當」充滿巧思，菜色特別選用帶有「吉祥意象」的應援食材進行設計。便當主打澎湃的雙主菜形式，包含主廚秘製醬料雞腿排與特製魚料理，象徵選手在賽場上「如魚得水」並預祝勇奪「金牌」；主食則搭配「竹筍炊飯」，寓意賽事節節高升、一切順利。此外，便當配菜更具備南北在地特色巧思：北部菜色加入象徵幸運的「金沙杏鮑菇」，南部則配有代表好彩頭的「蘿蔔漬」。每一份便當內還特別佐以烙印著「運動部Logo」的專屬魚板燒，讓民眾在品嚐美味的同時，也能感受到滿滿的賽事熱情與應援心意。除了美味的聯名便當，主視覺搭配本屆亞運標語「前進亞運，一起上場 One Team, Step in」，集結了舉重郭婞淳、田徑楊俊瀚、羽球王齊麟、射擊林怡君、武術孫家閎、拳擊林郁婷，以及亞帕運桌球田曉雯、羽球方振宇等8位頂尖好手。廣告透過捕捉選手們專注的神情與不同運動種類的動態姿態，展現出迎戰賽場的強大氣勢。運動部期盼，透過車站醒目的大面積曝光與限期推出的「TEAM TPE應援便當」，能將選手的拚戰精神帶進大眾的日常生活，全面引爆全民應援熱潮，做臺灣健兒最堅強的後盾。