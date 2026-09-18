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AirPods 4降價被掃貨「店員證實：昨晚賣光」！最新AirPods 5價格曝光

店員則透露：「昨天晚上就已經賣完了！」顯見社群號召力量有多大。

好市多首波開出的價格一般版4199元，比官網還要便宜291元；無線充電版則為4849元，比官網還要便宜341元。

▲AirPods 5最新好市多價格，一般版4199元，比官網還要便宜291元；無線充電版則為4849元，比官網還要便宜341元。（圖/記者黃韻文攝）

降價AirPods 4降噪版買到也沒賺！AirPods 5功能更好只差203元

如果以AirPods 4降噪版好市多價格為3997元對比全新AirPods 5一般版好市多價格為4199元，只要多花203元就可以直接升級全新藍牙耳機，怎麼看都是買新版的好

▲AirPods 5今年大升級把降噪功能下放到一般版當中，且降噪效能甚至比AirPods 4還多50%，跟好市多AirPods 4降噪版特價相比，兩者只相差203元。（圖／Apple YouTube）

美式賣場好市多今（18）日也正式開賣iPhone 18 Pro、AirPods 5等新品，不過前一天社群突然瘋傳好市多AirPods 4大降價，一般版只要2997元、降噪版更是只要3997元，引爆瘋搶熱潮。《NOWNEWS》記者今天上午詢問好市多內湖店員工也獲得證實：「昨天晚上就已經賣光。」然而最新款的AirPods 5今天也隨之上架，一般版賣4199元、無線充電版則為4849元，由於AirPods 5一般版就有降噪功能，效能也更強大，比起來真的寧願多花203元直接上最新版還比較划算。好市多前一天在社群上被瘋傳AirPods 4大降價，一般版只要2997元、降噪版更是只要3997元，如果跟官網比價都有將近65折上下的折扣，引爆搶購潮。記者今天直擊好市多內湖店開賣iPhone 18 Pro現場時，也有看到不少人在詢問降價的AirPods 4，記者也順便詢問店員是否還有出清的AirPods 4，而全新的AirPods 5也已經上架開始販售，早在前一天AirPods 4大降價時，就已經有不少內行網友點出，如果是需要買降噪功能的人，不應該買有折扣的AirPods 4降噪版，因為今年一般版的AirPods 5就已經有降噪功能，而且降噪效能甚至比AirPods 4還要高出50%，功能上還有升級「通透模式」、「適應性音訊」以及「對話感知」等新功能。，但前提是你不需要使用無線充電功能；但就算需要無線充電功能，因為今年AirPods 5高階版也比上代降價800元，加上好市多再折扣341元，等於也是多花852元就可升級全新的AirPods 5無線充電版，好像還是直升划算。唯一算撿到便宜的，就是那些不需要降噪、不需要有無線充電的民眾，就可以入手AirPods 4一般版，只要2997元價格真的是非常香，也比AirPods 5一般版還要便宜1200元左右，