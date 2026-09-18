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洛杉磯道奇隊今（18）日在客場以8：2擊敗辛辛那提紅人隊，順利達成連續5年奪下國聯西區冠軍的霸業。賽後，在休息室歡快噴灑香檳的慶祝派對中，卻不見當家巨星大谷翔平的身影。雖然大谷因傷缺席，但老將羅哈斯（Miguel Rojas）受訪時不忘特別提及大谷，暖心舉動讓無數日本球迷直呼「太暖了。」大谷翔平日前因右二頭肌不適進入傷兵名單，目前正全力進行復健與治療，希望能在季後賽關鍵時刻回歸；另一名好手帕赫斯（Andy Pages）也因8月手部遭觸身球骨折同樣在傷兵名單養傷。根據美媒《Dodgers Nation》公開的現場影片，37歲的老將羅哈斯在香檳派對接受採訪時，特別對著鏡頭隔空向兩位受傷的隊友喊話：「翔平、帕赫斯，你們有在看嗎？真的很想念你們不在這裡的日子，但你們很快就會回歸，並為我們奪下世界大賽冠軍做出貢獻。」這段訪問影片曝光後，迅速在日本社群平台上引發熱烈討論，不少日本球迷感動留言，直呼「真的要哭了，羅哈斯大哥太暖心了」、「感謝羅哈斯還特別提到大谷翔平的名字」、「有羅哈斯這種精神支柱在，道奇隊的氣氛真的很棒」，並紛紛表示期待大谷快點康復回歸，一起挺進世界大賽拿冠軍。隨著道奇隊順利在國聯西區封王，球隊接下來將全力調整戰力準備迎戰季後賽，而大谷翔平能否如羅哈斯所言順利歸隊助陣，將是道奇衝擊世界大賽金盃的最大關鍵。