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蘋果iPhone 18 Pro系列今（18）日正式開賣，不少果粉一早就衝到電信行搶購，不過許多人也煩惱究竟要買空機還是綁約買手機？各家方案也是看了眼花撩亂。對此，3C達人廖阿輝透過影片解析，認為先看需要的，最後再比較，廖阿輝也點出今年遠傳、台灣大哥大「1399方案整段合約甚至比1199方案少了200塊」，認為還是需要注意月租費的一些眉角。廖阿輝在影片中分析，，「例如你的工作是業務，每個月本來就要打很多電話，那綁約2799、2699絕對沒問題；反觀本身是吃到飽，卻沒在打電話，都是用LINE、網路電話那就綁個最便宜的網路吃到飽就好。」或許低月租費更加划算。至於綁約期限，則考慮你多久想換手機。另外，廖阿輝指出今年1399方案不一定會比1199的方案貴，以iPhone 18 Pro（256GB）為例，遠傳、台灣大哥大月租費從1199升到1399，2年多了4800，不過手機的專案價格卻少了5000元，算完總支出後月租1199是65,076元；月租1399為64,876元，整個合約還少了200元，「這個例子告訴我們，還是要看一下合約有沒有些優惠眉角。」今年手機空機價格漲價有感，去年iPhone 17 Pro為39,900，今年iPhone 18 Pro則漲至44,900，iPhone Pro Max（1TB）更從去年58,900漲至71,900，廖阿輝也直言：「明年不太有希望降價，甚至搞不好還會漲更多。」至於到底要買空機還是綁約？廖阿輝建議要看折算的月租費，再次以iPhone 18 Pro（256GB）1399方案為例，空機價為44,900，綁24個月購機價31,300、每月月租費832.33元；綁約30個月購機價29,300元、每月月租費879元；綁48個月手機雖只要20,800元、月租卻要896.92元，廖阿輝提醒，該怎麼選擇要視本身需要多少手機流量、容量，是否需要熱點，再去比較合約總成本，不要一味追求最低購機價，或是0元手機，才能將錢花在刀口上。