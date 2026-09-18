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▲以「千本鳥居」聞名全球的京都熱門觀光勝地「伏見稻荷大社」，近日竟爆出公廁衛生髒亂及治安疑慮（圖／截自Ｘ）

▲以「千本鳥居」聞名全球的京都熱門觀光勝地「伏見稻荷大社」，近日竟爆出公廁衛生髒亂及治安疑慮（圖／截自Ｘ）

以「千本鳥居」聞名全球的京都熱門觀光勝地「伏見稻荷大社」，近日竟爆出公廁衛生髒亂及治安疑慮，消息曝光後讓不少遊客直呼「太意外」。綜合日媒《ENCOUNT》報導，一名數年來固定於清晨擔任志工、義務清掃神社的男性，9月14日凌晨3點多如常前往公廁清理時，赫然發現洗手台鏡子旁竟堆滿近20公分高的衛生紙團與數個寶特瓶，垃圾量之驚人已快掩蓋原本張貼的警語標語。更令人心驚的是，志工在這堆使用過的衛生紙底下，意外發現一根「注射針頭」，畫面曝光後立刻引發網友譁然。該名目擊者透露，發現針頭當下第一時間擔心的是傳染病風險，更害怕後續清運垃圾的人員不慎遭到刺傷，因此他小心翼翼替針頭套回保護蓋，並將其塞入一旁撿到的瓶蓋式咖啡飲料空罐中，暫以不可燃垃圾方式處理。他事後反思，認為當下若能以醫療廢棄物標準處理，或許會更為恰當、也更安全。這名長期擔任志工的目擊者也在文中感嘆，自疫情結束後，外國觀光客人數暴增，儘管公廁內已張貼中、日、英多國語言的警告標語，實際上卻形同虛設，洗手台垃圾堆積如山的情況屢見不鮮。他更直言，「常常會看到沾滿排泄物的尿布，就連男廁裡也曾出現使用過的女性生理用品」，如今甚至演變到出現危險針頭的地步，讓他深感痛心，直呼「公德心蕩然無存」。此事一經披露，也讓外界重新關注日本熱門觀光地在觀光客暴增之下，所面臨的環境衛生與公共安全隱憂。