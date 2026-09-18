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辦桌案恐只是表面？ 檢調帶走資料牽動議長布局

父子倆「犯罪支配居上位」 法院擔心勾串

彰化檢調偵辦涉違反《選罷法》案件，議長謝典霖與父親謝新隆遭法院裁定羈押禁見，當天出席餐會的母親、前立委鄭汝芬以100萬元交保。根據彰化地方法院裁定理由，遭聲押的5人不僅涉及議會辦桌案，還牽涉洩密、無故取得他人電磁紀錄、非法蒐集處理個人資料，以及利用職務機會詐取財物等罪嫌。其中，法院認定謝新隆、謝典霖父子「整體犯罪支配居於上位」，且對共犯及證人具有高度影響力，認有羈押必要。謝典霖近來除捲入國民黨彰化縣長選舉的「姊弟之爭」，也被指控擔任中華籃協理事長期間涉及掏空帳目。今年7月，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧發文指控，謝典霖為替表姑、溪湖鎮長參選人陳貞妃助選，在縣議會大辦餐會。謝典霖直到風波延燒多日後，才於9日發布三點聲明，強調餐宴費用由他私人支付。此後事件一度看似平息，導致檢調於7月23日約談彰化縣議會前機要秘書劉坤鱧時，外界多認為偵辦方向是中華籃協帳目問題。檢調16日大動作搜索9處、約談20多人，起初對外釋放的訊息是偵辦縣議會辦桌爭議案；但複訊後，原被視為案件主角之一的陳貞妃以10萬元交保，直到昨天檢方聲押5人，才進一步揭露謝家疑似多次詐取公款供私人使用，並涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌。案情也從單一餐會疑涉賄選，延伸至公款使用及其他犯罪調查。據了解，檢調搜索時帶走的議會內部資料，有不少與這場餐會並無直接關聯；加上下屆議長選舉，爭取「扶正」的副議長許原龍聲勢升高，地方政壇近兩日也出現「議會餐敘爭議案只是煙霧彈」等不同說法，外界持續關注案件是否還有其他調查重點。彰化地院針對5名聲押被告作出裁定，其中謝新隆、謝典霖父子遭羈押禁見，其餘3人交保，裁定理由揭示不同程度的涉案情節。謝典霖及其父母、服務處主任劉宸佑、議會法制室主任黃于賓等5人，除因宴請地方人士的餐敘爭議，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，另涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，以及《刑法》行使公務員登載不實文書罪。擔任三大有線電視股份有限公司董事長的謝新隆、前立委鄭汝芬及議長謝典霖，另涉《刑法》洩漏國防以外秘密罪、無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，以及《個人資料保護法》非法蒐集、處理個人資料等罪嫌。彰化地院特別指出，謝新隆、謝典霖父子「對本案相關共犯及證人具有高度影響力，且於整體犯罪支配居於上位」，可能影響其他共犯及證人的證述，因此認定有羈押必要。謝母鄭汝芬雖未承認犯行，且涉犯重罪，但法院認為目前沒證據可認定勾串或滅證的實際行為，加上謝典霖、謝新隆均遭羈押，因此認定鄭汝芬沒有羈押必要，裁定100萬元交保。至於服務處主任劉宸佑、議會法制室主任黃于賓，法院認為兩人確有勾串共犯及證人的疑慮，但考量其參與案件的犯罪情節與程度，尚無羈押必要，分別裁定以30萬元交保。