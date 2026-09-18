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林杏兒質疑「工讀生」充場面！林俊憲反批說法傲慢

蔣萬安被追問「蟑螂老鼠」 林杏兒一旁秒翻白眼成亮點

民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢暴漲，從王偉忠專訪影片突破245萬次觀看，到掃街湧現群眾力挺，捲起一波「洋流」巨浪；不過，這股人潮也引發藍營部分民代質疑是「工讀生」，甚至以「蟑螂、老鼠」形容選民，引發爭議。當台北市長蔣萬安被媒體問及相關說法時，鏡頭意外捕捉到國民黨台北市議員林杏兒站在一旁翻白眼的畫面，隨即掀起討論。沈伯洋近日前往石牌商圈掃街，大批民眾提前聚集並排隊簽名，現場一度人潮擁擠。然而，林杏兒卻質疑現場有不少外地人士，更直指「那全部都是工讀生，領完鐘點費、領完便當就走」；同黨議員汪志冰更以「蟑螂、老鼠」等字眼批評，引發綠營支持者反彈。對於公館商圈湧現「洋流」，民進黨立委林俊憲直言，很難想像會在台北街頭出現如此景象，人民願意站出來，用行動表達自己的選擇，任何從政的政治人物看到這樣的景象，都應該保持謙卑。他更進一步批評，把沈伯洋支持者形容為「蟑螂、老鼠」，在他看來只會凸顯對民主制度的「無知與傲慢」。蔣萬安日前接受媒體訪問時，記者進一步提問，對於藍營民代使用「蟑螂老鼠」等說法，他是否認為不妥，以及相關言論恐產生反效果？他首先表示，自己前一天在議場已經表達過相關看法，試圖將話題帶過；面對記者再次追問，他則回應：「我不在現場，實在無法評論。」就在蔣萬安回答問題的過程中，站在一旁的林杏兒被鏡頭捕捉到突然翻白眼，這個短暫畫面隨即被網友截取並轉發至Threads，成為整段訪問的另一個焦點。相較於蔣萬安簡短回應，林杏兒當下的表情反而意外搶走版面。