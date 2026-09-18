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▲孫千發長文告別《早春晴朗》角色「尚之桃」，並感謝粉絲們的支持。（圖／翻攝自微博@孫千）

陸劇《早春晴朗》在日前迎來大結局，主演井柏然、孫千也於13日出席在北京舉行的收官見面會，正式向這部劇告別。而在16日，孫千發長文向劇中角色「尚之桃」告別，並感謝粉絲：「謝謝大家比我更愛我。」直接讓大批粉絲看哭，狂吸26萬人轉發。孫千在開頭便寫下：「『尚之桃』怎麼了解妳呢？」透露一開始見到角色是從密密麻麻的字，也就是劇本中，原以為是個「軟趴趴」的名字，沒想到卻藏了堅韌、勇氣、敏感、謙虛、不服輸這麼多不搭的詞，「我可能錯了，了解一個人，從名字是聽不出什麼的。於是我再尋找，漸漸的看清了她的臉。」她認為尚之桃是個出眾卻又不那麼出眾的人，也就是可愛又迷人的意思，而在聽到台詞中：「哈爾濱人，現在是北漂，我能吃苦、不怕累。」便覺得角色跟自己很像，「真的很喜歡她。」孫千表示在拍攝期間的3個月中，跟尚之桃這個角色彼此交付真心、共處、共振、兩人也同樣慢熱，「她的劇情變成我的回憶，我的記憶有了她的身影。」已經幾乎分不清妳我，「我想那我要負責，念了妳的故事、披上妳的衣服，把眼睛就借給妳，我願暫時變成妳。打擾了，請讓我短暫又沈浸的過完她的一生吧。」孫千呼應劇名表示雖然相識跟結束都在早秋，「但別忘了，我們是早春，所以只要我想，就一直晴朗。」她也感謝大家支持，「謝謝大家愛我，謝謝大家比我更愛我」最後孫千向尚之桃喊話：「妳有赤誠的心、不計得失的付出，就算別人看不見，命運也不會虧待妳的，哪怕今天有雨，但總會晴朗。」真情流露的告別文，也引來26萬人轉發、15萬人按讚，並淚崩留言：「不捨得和桃桃說再見，桃桃妳一定要永遠幸福」、「不想離開你們啊啊啊」、「永遠感謝妳成為尚之桃，謝謝妳走進尚之桃的世界，也把她帶到我們面前」、「不用謝謝大家比妳更愛妳，因為妳真的值得被愛。」