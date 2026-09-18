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「反骨男孩」成員語謙罹患乳癌，目前正接受治療。她近日分享化療後的身體狀況，表示直到第5天才終於沒有那麼難受，但全身到處都疼痛，甚至覺得比生小孩還痛，還伴隨宛如不斷暈車的強烈不適，讓她忍不住感嘆：「整個身體都不像自己的。」語謙透露，接受化療後直到第5天，身體的不適才稍微緩解，也讓她真正體會到化療副作用帶來的痛苦。她形容全身各處都在疼痛，甚至半開玩笑表示：「覺得比生小孩還痛。」除了疼痛之外，語謙還出現持續暈眩的不適感。她形容，感覺就像一直在暈車，卻無論如何都無法下車，只能被迫承受一波又一波的不舒服，直言：「整個身體都不像自己的。」雖然治療過程相當辛苦，語謙身旁仍有丈夫博鈞一路陪伴。她特別頒發「陪診全勤獎」給博鈞，感謝對方陪她就醫，即使輪到空班休息，返家後仍會替她準備午餐、煮湯補充體力。除了丈夫陪伴，雙方家人近期也分擔照顧語謙與兩個孩子的責任，讓她能專心接受治療、休養身體。語謙感謝家人們付出，坦言最近為大家增添許多麻煩，感性表示：「謝謝兩邊的家人們，照顧我和兩個小寶貝，最近給大家添了好多麻煩，辛苦大家了。」