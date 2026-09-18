蘋果新機iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，今（18日）也在越南正式開賣，但比起過去每逢新iPhone上市、店外總是大排長龍的景象，今年首賣日現場顯得格外冷清。不過，這並不代表越南消費者對新機失去興趣，而是與預購制度改變有關。
越南《勞動報》18日上午走訪河內多家iPhone 18 Pro銷售據點，發現人潮相當有限，比如河內一間門市，雖然清晨7點左右就已有消費者在等著拿新機，但7點半時現場也只有10人左右，其他銷售據點也沒有出現通宵排隊景象。
報導指出，現在的越南果粉，其實不必再靠「排隊」搶到首批新機，主要零售商已提前開放預購，消費者完成訂金後，再按照門市安排的時段到店取貨即可，所以大批消費者早已完成預約，首賣當天自然不需要擠在門市外等待。
河內民眾Ngoc Lan告訴《勞動報》，他之前買iPhone 16 Pro Max時，必須從12點就開始排隊，這次則是早上7點多到門市，就已經能當第一批拿到新機的消費者。
報導並引述越南2大零售通路商，本月12日開放iPhone 18 Pro系列預購後的數據，顯示當天才過了約30分鐘，便有17萬9405人登記，其中16萬5162人當下就完成訂金支付，看得出需求相當火熱。
換句話說，iPhone 18在越南首賣日出現的「冷清」，更像是消費模式改變的結果。從通宵排隊搶新機，到提前線上預約、再到按照時段取貨，果粉仍然在買，只是已經不必再用人龍的長度，來證明新機的熱度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，現在的越南果粉，其實不必再靠「排隊」搶到首批新機，主要零售商已提前開放預購，消費者完成訂金後，再按照門市安排的時段到店取貨即可，所以大批消費者早已完成預約，首賣當天自然不需要擠在門市外等待。
河內民眾Ngoc Lan告訴《勞動報》，他之前買iPhone 16 Pro Max時，必須從12點就開始排隊，這次則是早上7點多到門市，就已經能當第一批拿到新機的消費者。
報導並引述越南2大零售通路商，本月12日開放iPhone 18 Pro系列預購後的數據，顯示當天才過了約30分鐘，便有17萬9405人登記，其中16萬5162人當下就完成訂金支付，看得出需求相當火熱。
換句話說，iPhone 18在越南首賣日出現的「冷清」，更像是消費模式改變的結果。從通宵排隊搶新機，到提前線上預約、再到按照時段取貨，果粉仍然在買，只是已經不必再用人龍的長度，來證明新機的熱度。
更多「iPhone18蘋果發表會」相關新聞。