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《天下雜誌》公布2026年「縣市調查」及首度登場的「青年友善城市調查」，新竹縣在青年友善城市調查拿下非六都第1、全國第2；「永續幸福城市大調查」排名也一口氣進步10名，拿下非六都第4，其中經濟、文教面向雙雙位居非六都第1。新竹縣長楊文科表示，隨著八年任期即將告一段落，看到這份成績單相當欣慰，「一路走來，有肯定也有需要再努力的地方」，這些都會成為新竹縣持續向前的重要養分。楊文科表示，感謝縣府團隊這些年來的努力，以及所有鄉親一路以來的支持。新竹縣正快速成長，縣府要做的不只是讓城市變得更好，更要讓年輕人願意留下、安心成家，讓生活在竹縣的每一個人，都能感受到城市持續進步。楊文科指出，這份成績屬於每一位一起打拚的同仁，也屬於所有竹縣鄉親，「成績是鼓勵，更是責任」，縣府會繼續努力，讓新竹縣成為更宜居、更有競爭力的幸福城市，持續朝「科技首都、幸福竹縣」目標前進。面對少子化與人口流動，今年《天下雜誌》首度進行「青年友善城市調查」，從「職涯展望」、「安心成家」及「綜合施政」三大面向進行評比，新竹縣拿下非六都第1、全國第2，其中「職涯展望」與「綜合施政」兩項均為非六都第1。縣府指出，受惠於竹科及周邊產業鏈發展，新竹縣近年吸引科技人才與年輕家庭「脫北南遷」，縣府也持續營造產業動能、提供多元就業機會，希望讓青年不僅願意到新竹縣求職，也選擇在當地成家立業。除了青年友善城市調查，新竹縣在「永續幸福城市大調查」同樣大幅進步，今年總排名一口氣上升10名，來到非六都第4。各項細部指標中，人口總增加率、營利事業銷售額年增率均名列前茅，經濟及文教面向則位居非六都第1。楊文科表示，任內持續推動「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」四大施政主軸。在「享福利」方面，新竹縣敬老及愛心卡10月起將加碼至1000點並擴大使用範圍，首波開放折抵長照交通接送服務車資，12月1日起再開放用於診所門診掛號費、農會及合作藥局；近期免費營養午餐五大升級方案也已正式上路。針對年輕家庭育兒需求，縣府近年陸續啟用竹北博愛及湖口王爺壟非營利幼兒園，並持續增設臨時托育據點；在「樂安居」方面，則爭取中央補助推動人本交通，完成多處行人空間及校園周邊學童通行區域優化。在「拚經濟」方面，全國首創的AI智慧園區已有智邦科技、普生、緯創資通及義隆電子等企業進駐，預計創造逾4000個就業機會及上千億元產值。在「重文教」方面，縣府除推動總圖書館、美術館等重大文化建設，也推動「高中五大方案」，包括新設竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校，以及文興國中、自強國中改制完全中學，提升在地就學量能。楊文科表示，八年任期即將告一段落，這些年逐一推動四大施政主軸，看到此次調查結果深感欣慰，但一路走來除了肯定，也仍有需要繼續努力之處。他強調，這份成績屬於縣府同仁及所有竹縣鄉親，未來仍會一步一腳印，持續讓新竹縣朝更宜居、更具競爭力的方向前進。