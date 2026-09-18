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民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「迎風-港墘跨基隆河自行車橋」計畫，以舒緩內湖交通壅塞，藍營議員游淑慧則酸，踩天鵝船穿越基隆河上班，更省錢、省力。對此，沈伯洋今（18）日受訪回應，這不是拿來開玩笑的事情，拿此事開玩笑，內湖在通勤的人心裡不會很好受。對於沈伯洋的交通政策，游淑慧透過臉書發文指出，沈伯洋稱要花9.5億興建自行車橋，把河濱自行車路網直接接進內科，讓自行車成為通勤選項之一，還不如蓋兩個碼頭，踩天鵝船穿越基隆河上班，免蓋橋，說不定還更省錢、省力。沈伯洋上午在與議員王孝維、何孟樺，議員參選人陳又新、高嘉瑜陪同下，前往成德市場掃街。他在受訪時批評，對於塞車塞那麼多年的民眾，若聽到議員說要坐天鵝船，應該會感到很難過，這不是拿來開玩笑的事情。沈伯洋說，大家想紓解內湖交通，只要能紓解0.5%、1％都要去做，政策的累積從彈性工時、硬體改善，勞動政策改變，一直到自行車政策、共享機車等，每一個提出的政策，都是希望能夠紓解那麼一丁點的交通，而捷運東環線開始以後，（台北市大眾運輸導向發展）、EOD（台北市市有建物及用地整合運用）怎麼做，能不能增加那邊的住宅也很重要，「我覺得拿這件事情來開玩笑，內湖在通勤的人心裡不會很好受」。沈伯洋認為，彈性工時特別重要，如上午7點半、8點以後不會那麼塞，要怎麼跟內科談、怎麼用ESG獎勵都非常重要，市政府能自己先做起來，對於其他的產業可能有鼓勵的效果。沈伯洋說，東環線動工是長期的，TOD跟EOD若能增加，不管是可負擔住宅、只租不賣的住宅，一定有對紓解交通有幫助，「最後一哩路」則是鐵馬或共享機車，讓人多一個綠色運輸選項，讓市民覺得今天可不可以不要開車，只要有動機出現，也能舒緩交通。