蘋果iPhone 18 Pro系列於今（18）日開賣，美式賣場好市多（Costco）也同步開賣，一早就擠滿想搶更低價新機的會員。不過就有民眾推薦表示，在機場購買iPhone 18 Pro價格更便宜，甚至還直接退稅，以較貴的iPhone 18 Pro Max 512GB來看，機場免稅價只要54060元，比蘋果官網便宜2840元、比好市多也省889元，意外引發果粉崩潰留言「突然覺得官網買的我是傻子！」
iPhone 18 Pro機場買超香「現貨還退稅」！果粉崩潰：後悔官網買
iPhone 18 Pro系列正式開賣，蘋果官網直營店今天現貨也被掃空，而好市多賣場因價格比官網來得便宜，一早就湧現會員搶購一空。不過除了好市多與蘋果官網以外，有網友在Threads發文推薦，表示台中機場也有販售iPhone 18 Pro，還能直接現貨拿取，價格部分更是便宜，竟是免稅價格。
貼文曝光後，隨即引發一票果粉驚呼「意想不到能買的地方」、「突然覺得官網買的我是傻子」、「好扯，竟然有賣」；但也有人提不同看法，「還是貴，還是比好市多貴，好市多用聯名卡+黑卡，就低於42660 而且退換貨有保障」。
比好市多、蘋果官網便宜！機場iPhone 18 Pro系列價格曝光：現省快3千
仔細對比機場、好市多與蘋果官網的價格，以最便宜的iPhone 18 Pro 256GB來看，機場免稅價格比蘋果官網省2240元、比好市多省739元；規格較高的iPhone 18 Pro Max 512GB，機場免稅價格比蘋果官網便宜2840元，比好市多則便宜889元。不過也要提醒民眾，免稅價格可能依地點與門市不同而有所差別，應以實際公告價格為準，
去機場怎麼買iPhone？免稅店、預訂都可入手
至於如何在機場購買iPhone 18 Pro呢？過去有內行教學，如果是在桃園機場，通常只能在出境時購買，於第一或第二航廈管制區內的免稅商店購買現貨，也可在出國前於免稅店昇恆昌宅配網或免稅購物網查詢與預訂，再於機場提貨或出境時取貨。
iPhone機場買比較划算？缺點曝光：好市多CP值更高
不過在國內機場買iPhone真的比較划算嗎？雖然機場退稅價格比較便宜，但免稅店基本上位於出境管制區內，通常只有持有當日機票、完成出境手續的旅客才能進入，對於沒有出國行程的消費者來說，並不是隨時都能前往購買。如果民眾本身沒有出國需求，單純為了買一支iPhone特地前往機場免稅店，其實更虧，反而好市多門市取得容易。
相比之下，今年iPhone 18 Pro機場免稅價格，其實也與好市多售價差距不大。但在好市多購買福利比較多，還能享有90天退貨保障，以及刷卡還有格外的回饋金，實際入手成本還可能進一步降低。
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iPhone 18 Pro系列正式開賣，蘋果官網直營店今天現貨也被掃空，而好市多賣場因價格比官網來得便宜，一早就湧現會員搶購一空。不過除了好市多與蘋果官網以外，有網友在Threads發文推薦，表示台中機場也有販售iPhone 18 Pro，還能直接現貨拿取，價格部分更是便宜，竟是免稅價格。
比好市多、蘋果官網便宜！機場iPhone 18 Pro系列價格曝光：現省快3千
仔細對比機場、好市多與蘋果官網的價格，以最便宜的iPhone 18 Pro 256GB來看，機場免稅價格比蘋果官網省2240元、比好市多省739元；規格較高的iPhone 18 Pro Max 512GB，機場免稅價格比蘋果官網便宜2840元，比好市多則便宜889元。不過也要提醒民眾，免稅價格可能依地點與門市不同而有所差別，應以實際公告價格為準，
|規格
|蘋果官網價格
|好市多價格
|機場（免稅）價格
|iPhone 18 Pro 256GB
|44900元
|43399元
|42660元
|iPhone 18 Pro 512GB
|51900元
|50149元
|49310元
|iPhone 18 Pro Max 256GB
|49900元
|48249元
|47410元
|iPhone 18 Pro Max 512GB
|56900元
|54949元
|54060元
至於如何在機場購買iPhone 18 Pro呢？過去有內行教學，如果是在桃園機場，通常只能在出境時購買，於第一或第二航廈管制區內的免稅商店購買現貨，也可在出國前於免稅店昇恆昌宅配網或免稅購物網查詢與預訂，再於機場提貨或出境時取貨。
iPhone機場買比較划算？缺點曝光：好市多CP值更高
不過在國內機場買iPhone真的比較划算嗎？雖然機場退稅價格比較便宜，但免稅店基本上位於出境管制區內，通常只有持有當日機票、完成出境手續的旅客才能進入，對於沒有出國行程的消費者來說，並不是隨時都能前往購買。如果民眾本身沒有出國需求，單純為了買一支iPhone特地前往機場免稅店，其實更虧，反而好市多門市取得容易。
相比之下，今年iPhone 18 Pro機場免稅價格，其實也與好市多售價差距不大。但在好市多購買福利比較多，還能享有90天退貨保障，以及刷卡還有格外的回饋金，實際入手成本還可能進一步降低。
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