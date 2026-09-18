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iPhone 18 Pro機場買超香「現貨還退稅」！果粉崩潰：後悔官網買

有網友在Threads發文推薦，表示台中機場也有販售iPhone 18 Pro，還能直接現貨拿取，價格部分更是便宜，竟是免稅價格。

▲蘋果iPhone 18 Pro系列正式開賣。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.09.18)

比好市多、蘋果官網便宜！機場iPhone 18 Pro系列價格曝光：現省快3千

規格 蘋果官網價格 好市多價格 機場（免稅）價格 iPhone 18 Pro 256GB 44900元 43399元 42660元 iPhone 18 Pro 512GB 51900元 50149元 49310元 iPhone 18 Pro Max 256GB 49900元 48249元 47410元 iPhone 18 Pro Max 512GB 56900元 54949元 54060元 去機場怎麼買iPhone？免稅店、預訂都可入手



至於如何在機場購買iPhone 18 Pro呢？過去有內行教學，如果是在桃園機場，通常只能在出境時購買，於第一或第二航廈管制區內的免稅商店購買現貨，也可在出國前於免稅店昇恆昌宅配網或免稅購物網查詢與預訂，再於機場提貨或出境時取貨。



iPhone機場買比較划算？缺點曝光：好市多CP值更高



不過在國內機場買iPhone真的比較划算嗎？雖然機場退稅價格比較便宜，但免稅店基本上位於出境管制區內，通常只有持有當日機票、完成出境手續的旅客才能進入，對於沒有出國行程的消費者來說，並不是隨時都能前往購買。如果民眾本身沒有出國需求，單純為了買一支iPhone特地前往機場免稅店，其實更虧，反而好市多門市取得容易。



相比之下，今年iPhone 18 Pro機場免稅價格，其實也與好市多售價差距不大。但在好市多購買福利比較多，還能享有90天退貨保障，以及刷卡還有格外的回饋金，實際入手成本還可能進一步降低。



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至於如何在機場購買iPhone 18 Pro呢？過去有內行教學，如果是在桃園機場，通常只能在出境時購買，於第一或第二航廈管制區內的免稅商店購買現貨，也可在出國前於免稅店昇恆昌宅配網或免稅購物網查詢與預訂，再於機場提貨或出境時取貨。不過在國內機場買iPhone真的比較划算嗎？如果民眾本身沒有出國需求，單純為了買一支iPhone特地前往機場免稅店，其實更虧，反而好市多門市取得容易。相比之下，今年iPhone 18 Pro機場免稅價格，其實也與好市多售價差距不大。但在好市多購買福利比較多，還能享有90天退貨保障，以及刷卡還有格外的回饋金，實際入手成本還可能進一步降低。

蘋果iPhone 18 Pro系列於今（18）日開賣，美式賣場好市多（Costco）也同步開賣，一早就擠滿想搶更低價新機的會員。，意外引發果粉崩潰留言「突然覺得官網買的我是傻子！」iPhone 18 Pro系列正式開賣，蘋果官網直營店今天現貨也被掃空，而好市多賣場因價格比官網來得便宜，一早就湧現會員搶購一空。不過除了好市多與蘋果官網以外，貼文曝光後，隨即引發一票果粉驚呼「意想不到能買的地方」、「突然覺得官網買的我是傻子」、「好扯，竟然有賣」；但也有人提不同看法，「還是貴，還是比好市多貴，好市多用聯名卡+黑卡，就低於42660 而且退換貨有保障」。仔細對比機場、好市多與蘋果官網的價格，以最便宜的iPhone 18 Pro 256GB來看，機場免稅價格比蘋果官網省2240元、比好市多省739元；規格較高的iPhone 18 Pro Max 512GB，機場免稅價格比蘋果官網便宜2840元，比好市多則便宜889元。不過也要提醒民眾，免稅價格可能依地點與門市不同而有所差別，應以實際公告價格為準，