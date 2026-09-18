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台灣虎航率先於今年初調整第一線人員工作名牌，取消中文全名；華航也在8月宣布，明年3月起分階段調整名牌呈現方式。如今長榮航空、星宇航空也陸續跟進，航空業第一線人員名牌「取消全名」逐步成為趨勢。根據規劃，長榮航空預計於明年上半年換發工作名牌，改以中文或英文姓氏搭配人事代號呈現；星宇航空則已著手研擬相關細節，預計調整工作名牌呈現方式。桃園市空服員職業工會攜手各大航空業工會，8月發起「航空業一線人員工作名牌與個人隱私安全」聯署暨問卷調查。結果顯示，近4成空服、地勤人員表示，過去曾因工作名牌揭露全名而遭到騷擾；另有超過98%的空地勤人員支持工作名牌取消全名。工會指出，第一線服務人員因名牌直接揭露全名，可能衍生個資曝光等問題，過去曾發生私人社群帳號遭騷擾、遭偷拍後上傳網路公審，甚至出現恐嚇、跟蹤等情況，讓基層員工備感壓力，也可能因此產生安全疑慮。工會表示，工作名牌揭露全名所衍生的個資及安全問題，不僅發生在航空業，包括郵局、銀行、餐飲、鐵路等服務及運輸業，也曾出現類似情況。例如過去就有民眾偷拍郵局櫃員姓名並上傳Threads，甚至以「櫃員好正」等內容公開討論第一線員工。此外，也曾出現詐騙集團冒用郵局專櫃人員姓名及身分，藉此取信民眾的案例。工會認為，第一線服務人員的工作名牌應兼顧辨識需求與個人隱私、安全，避免因公開完整姓名而增加遭騷擾、偷拍或身分遭冒用的風險。各航空公司目前也陸續提出調整方案。台灣虎航今年初宣布，工作證將移除中文姓氏，並輔以英文別名。華航則於8月26日宣布調整一線人員工作名牌呈現方式，未來將採「中英文姓氏＋英文名縮寫」或「外文別名」方式呈現，預計自明年3月起分階段換發，華信航空也將比照辦理。桃園市空服員職業工會表示，星宇航空已於9月2日通知企業工會，同意調整工作名牌呈現方式，目前細節仍在研議；長榮航空則於9月17日晚間發布公告，預計明年上半年換發工作名牌，改以中文或英文姓氏搭配人事代號呈現。桃園市空服員職業工會原訂今天（18日）上午前往勞動部召開記者會，呼籲航空業重視第一線人員個資與工作安全。不過隨著華航、長榮及星宇航空陸續同意調整工作名牌、取消完整姓名，工會宣布取消原訂今天的記者會。目前航空業從台灣虎航率先調整，到華航、長榮、星宇陸續跟進，第一線人員工作名牌逐步從「完整姓名」轉向「姓氏、英文名縮寫或代號」等呈現方式，盼在維持服務辨識度的同時，也降低個資外洩及人身安全疑慮。